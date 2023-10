INACREDITÁVEL! Essa MOTO Honda 125 faz até 65 km com 1 litro

A Honda SP125 Sports Edition é um modelo de motocicleta que tem chamado a atenção pelo seu desempenho econômico. Com um motor potente de 10,8 cavalos e sistema de freios CBS, essa moto se destaca por sua eficiência energética, podendo percorrer até 65 km com apenas 1 litro de combustível.

Neste artigo, vamos explorar os detalhes dessa moto, desde suas especificações técnicas até os recursos que a tornam uma opção interessante para os consumidores.

Especificações Técnicas da Honda 125

A Honda SP125 Sports Edition é equipada com um motor monocilíndrico de 123,93 cc, capaz de gerar 8 kw (10,8 cavalos) de potência a 7.500 rpm e 10,9 nm de torque a 6.000 rpm. Com um câmbio de 5 marchas, essa moto oferece uma boa aceleração e agilidade nas ruas e estradas.

Uma das características que mais chama a atenção é a sua economia de combustível. De acordo com informações da mídia indiana, a SP125 pode percorrer até 65 km com apenas 1 litro de gasolina. Esse valor foi certificado pela ARAI (Automotive Research Association of India), uma entidade de pesquisa automotiva da região.

Design e Recursos da Honda 125

A Honda SP125 Sports Edition apresenta um design moderno e esportivo, com grafismos especiais que a diferenciam das demais versões da linha. Seu farol é de LED, proporcionando uma melhor visibilidade durante a pilotagem. O painel de instrumentos é totalmente digital, oferecendo informações precisas sobre a velocidade, rotação do motor, odômetro e consumo de combustível.

Com um tanque de 11,2 litros, essa moto possui um peso de 116 kg, o que a torna leve e fácil de manobrar. O sistema de suspensão é composto por um garfo telescópico na dianteira e um duplo amortecedor na traseira, proporcionando um bom conforto e estabilidade durante a pilotagem.



Segurança e Conforto na Honda SP125

Uma das principais preocupações da Honda ao desenvolver a SP125 Sports Edition foi a segurança dos pilotos. Por isso, essa moto está equipada com freios CBS (Combined Braking System), que distribuem a força de frenagem entre a roda dianteira e traseira, proporcionando uma maior estabilidade durante a frenagem.

Além disso, a SP125 conta com um banco confortável e ergonômico, que permite uma posição de pilotagem relaxada e reduz a fadiga durante longos percursos. Seu sistema de escapamento é projetado para minimizar o ruído e as vibrações, garantindo uma experiência de pilotagem suave e agradável.

Preço e Disponibilidade da Honda 125

A Honda SP125 Sports Edition foi lançada oficialmente na Índia, com um preço de 90.567 rúpias (equivalente a cerca de R$ 5,5 mil). No entanto, ainda não há previsão de chegada desse modelo ao Brasil. Atualmente, a moto é destinada exclusivamente ao mercado indiano, onde tem se destacado como uma opção econômica e eficiente para o transporte urbano.

Ademais, a Honda SP125 Sports Edition é uma moto que combina desempenho, economia e estilo. Com sua capacidade de percorrer até 65 km com apenas 1 litro de combustível, esse modelo se destaca como uma opção econômica para os motociclistas que buscam um meio de transporte eficiente e confiável.

Seu design moderno, recursos tecnológicos e sistema de freios CBS garantem segurança e conforto durante a pilotagem. Apesar de ainda não estar disponível no mercado brasileiro, a SP125 Sports Edition é uma opção interessante para os consumidores indianos que buscam uma moto ágil, econômica e com baixo consumo de combustível.

Com a Honda SP125 Sports Edition, a marca reafirma seu compromisso em oferecer produtos de qualidade, que atendam às necessidades dos consumidores e contribuam para uma mobilidade mais eficiente e sustentável.