A inadimplência de IPVA é um problema que afeta milhões de motoristas em todo o Brasil. De acordo com um estudo realizado pela Zapay, empresa credenciada junto à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), especializada no parcelamento de débitos veiculares em todo o território nacional, a falta de pagamento do tributo cresceu 12% este ano em comparação ao período anterior.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e descubra como evitar esse problema, reunimos algumas das principais informações para te passar. Portanto, acompanhe a leitura até o final e confira!

Inadimplência de IPVA cresceu 12% este ano, confira mais

Conforme mencionado acima, um estudo da Zapay apontou um crescimento significativo na inadimplência de IPVA neste ano.

De acordo com a empresa, em 2023, a falta de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor cresceu 12% em relação ao ano anterior. Dessa maneira, esse dado reflete uma preocupação generalizada entre os motoristas do país.

Estudo aponta que a maioria ainda paga o IPVA em dia

No entanto, vale ressaltar que a maioria dos motoristas ainda paga o imposto em dia, conforme destacado pelo estudo.

No entanto, a questão principal está relacionada ao parcelamento do valor do imposto. Aliás, isso ocorre porque muitos motoristas enfrentam dificuldades financeiras que tornam o pagamento integral uma tarefa desafiadora.



Quais as consequências do não pagamento do IPVA?

Assim como é de se esperar, o não pagamento do imposto pode ter sérias consequências legais e financeiras. Dessa forma, algumas das principais implicações incluem:

Multas e juros

Primeiramente, uma das consequências mais imediatos da falta de pagamento do imposto são as multas e juros que se acumulam rapidamente. Isso porque cada dia de atraso pode resultar em custos adicionais, o que torna a dívida ainda mais difícil de ser quitada.

Protesto e restrições no Renavam

A falta de pagamento do IPVA também pode levar ao protesto do veículo, tornando-o intransferível até que a dívida seja regularizada.

Ademais, o proprietário pode ter o Renavam bloqueado. Sendo assim, impedindo a realização de qualquer transação que tenha relação ao veículo, como a venda.

Risco de apreensão do veículo

Em casos extremos de inadimplência prolongada, o condutor corre o risco de apreensão do veículo pelas autoridades de trânsito.

Assim, essa situação gera transtornos significativos para o proprietário, que precisará arcar com os custos de liberação do veículo.

Inscrição na Dívida Ativa do Estado

Ademais, o não pagamento do IPVA por um período prolongado pode levar à inscrição da dívida na Dívida Ativa do Estado. Sendo assim, isso significa que o Governo pode adotar medidas legais mais rigorosas para cobrar a dívida, incluindo o bloqueio de bens e contas bancárias.

Como resolver a inadimplência?

Como visto, é fundamental para os motoristas encontrar maneiras de resolver a inadimplência do IPVA e evitar as consequências negativas mencionadas anteriormente.

Sendo assim, confira abaixo algumas soluções disponíveis:

Pagamento integral

A maneira mais simples de resolver a inadimplência do IPVA é efetuar o pagamento integral do imposto assim que possível. Dessa maneira, isso ajudará a evitar multas e juros adicionais.

Parcelamento

Muitos estados oferecem a opção de parcelamento do imposto em várias prestações.

Dessa forma, pode ser uma solução viável para aqueles que estão com dificuldades financeiras temporárias. Portanto, certifique-se de verificar as condições específicas que o seu estado oferece.

Negociação de dívida

Contudo, se você já possui uma dívida considerável de IPVA, entre em contato com o órgão de trânsito local para discutir opções de negociação. Muitas vezes, é possível estabelecer um acordo para parcelar a dívida ou obter descontos em juros e multas.

Regularização de débitos anteriores

Além de resolver a inadimplência atual, é importante verificar se há débitos de IPVA de anos anteriores. Sendo assim, regularize todas as pendências para evitar problemas futuros.

Veja algumas medidas preventivas para evitar a inadimplência de IPVA

Além de buscar soluções para resolver a inadimplência existente, é fundamental adotar medidas preventivas para evitar que essa situação se repita no futuro.

Dessa forma, veja algumas orientações de como fazer isso:

Faça um planejamento financeiro

Primeiramente, elabore um planejamento financeiro que inclua o pagamento do IPVA. Além disso, reserve uma quantia mensal para esse fim, de modo que evite surpresas quando a data de vencimento se aproximar.

Anote as datas de vencimento

Mantenha-se informado sobre as datas de vencimento do imposto. Para isso, estabeleça lembretes em seu calendário ou utilize aplicativos de gerenciamento financeiro para receber notificações.

Evite atrasos

Por fim, evite atrasos no pagamento a todo custo. Isso porque, como mencionado anteriormente, os juros e multas podem aumentar significativamente a dívida.

