INAPÓS divulga resultado do Vestibular de Medicina 2024

O Instituto Nacional de Ensino Superior e Pós-Graduação Padre Gervásio (INAPÓS) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais.

A instituição oferece diversos cursos e oportunidades, mas o seu maior destaque é Medicina, ambicionado por estudantes de diversas partes do país.

O processo seletivo do INAPÓS está em andamento e todos os candidatos inscritos devem ficar atentos: na última segunda-feira, 30 de outubro, a instituição divulgou o resultado do processo seletivo para as duas modalidades previstas.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, trouxemos um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 do INAPÓS. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina INAPÓS: candidatos já podem consultar o resultado final

Na última segunda-feira, dia 30 de outubro, o INAPÓS divulgou o resultado final do Vestibular de Medicina 2024, conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo.

O INAPÓS divulgou a relação de candidatos aprovados para cada uma das modalidades previstas pelo processo seletivo: vestibular medicina tradicional por aplicação de provas e uso das notas do ENEM. Os documentos estão disponíveis em formato PDF no site da instituição e podem ser acessados por todos os participantes. Não é necessário realizar login ou cadastro para consultar os resultados.

Além da lista de participantes aprovados, o INAPÓS divulgou também a lista de candidatos classificados, ou seja, que ainda podem ser convocados para matrícula na próxima chamada.

Por fim, também foi publicada a lista de candidatos eliminados do processo seletivo 2024. Foram eliminados os candidatos que obtiverem nota zero na soma das notas das duas provas serão eliminados do processo seletivo (modalidade Vestibular de Medicina tradicional) e os candidatos que apresentaram nota inferior a 500 pontos na média geral do ENEM (modalidade uso da nota do ENEM).



Segundo as informações divulgadas até o mesmo, todos os candidatos aprovados na primeira chamada já podem realizar matrícula no INAPÓS. O prazo para realização dos procedimentos termina nesta quarta-feira, dia 01 de novembro.

Ficou com alguma dúvida sobre os resultados ou matrículas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 do INAPÓS e consulte mais informações.

Vestibular de Medicina INAPÓS: funcionamento do processo seletivo

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 do INAPÓS foram encerradas em 24 de outubro.

Os estudantes interessados puderam se inscrever por meio do preenchimento de um formulário no site do INAPÓS. No momento da inscrição, era preciso indicar uma das duas modalidades de participação disponíveis: Vestibular Medicina tradicional ou nota do ENEM.

A modalidade “Vestibular Medicina tradicional” previa a realização de uma prova presencial sob responsabilidade da Comissão Permanente de Vestibular do INAPÓS. Os exames provas foram realizados no dia 28 de outubro, em Pouso Alegre/MG.

As provas continham 70 questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio, além de uma proposta de redação. A pontuação final dos participantes que optaram por essa modalidade foi calculada por meio da soma das notas obtidas na prova objetiva e na redação.

Os participantes que, por sua vez, optaram pela modalidade “notas do ENEM” não realizaram a prova presencial, mas puderam concorrer às vagas usando as notas obtidas na prova do ENEM entre 2017 e 2022.

Vestibular de Medicina INAPÓS: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, o INAPÓS está oferecendo 150 vagas para o curso de Medicina ministrado pela instituição na cidade de Pouso Alegre/MG.

Do total de vagas, 112 vagas serão destinadas ao processo seletivo Vestibular Medicina Tradicional e as 38 vagas restantes serão direcionadas aos candidatos que decidiram usar as notas obtidas no ENEM.

Todos os participantes aprovados ingressarão no primeiro semestre letivo de 2024.