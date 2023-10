Inconfidência Serviços ABRE VAGAS para Auxiliar, Copeira e mais!

A Inconfidência Serviços, empresa que vai além do que oferecer serviços em limpeza e gestão de facilidades, mas entende que pode fazer parte do dia a dia da comunidade, garantindo saúde e mais, está contratando novas pessoas para compor sua equipe. Assim, antes de falar mais sobre, veja a lista de vagas ofertadas e suas respectivas cidades:

Auxiliar de Limpeza – Academia – Erechim – RS – Limpeza;

Recepcionista – Porto Alegre – RS – Recepção;

Copeira (o) – Porto Alegre – RS – Copa;

Auxiliar de Manutenção Predial – Porto Alegre – RS – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Limpeza – Restaurante – Bairro Bela Vista – Porto Alegre – RS – Limpeza.

Mais sobre a Inconfidência Serviços

Sobre a Inconfidência Serviços, é válido frisar que, desde 1972 a Inconfidência, entende que pode fazer parte do dia a dia dos clientes garantindo que o seu local de trabalho esteja sempre em harmonia.

Ao longo dos mais de 50 anos, atuou em mais de 200 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Com mais de 2 mil funcionários que desempenham rotinas supervisionadas, permite que as empresas se mantenham focadas nos seus próprios negócios.

Além disso, sempre busca inovação, entendendo que investir na motivação da equipe resulta na qualidade do trabalho e na tranquilidade dos clientes.

Como efetivar a candidatura em uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Inconfidência Serviços, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



