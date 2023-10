inDrive passa a aceitar pagamento direto pelo app

A inDrive é um aplicativo de mobilidade similar à Uber com a diferença que deixa motoristas e passageiros combinarem o valor da corrida antes de aceitá-la. Um dos problemas, porém, é que a plataforma não tinha um meio de pagamento dentro do próprio app, o que fazia os passageiros terem que pagar em dinheiro, transferência por Pix ou torcer para o motorista ter uma maquininha de cartão (POS).

O app quis mudar isso ao adicionar uma solução de pagamento direto via aplicativo (por meio de cartão de crédito) ao seu app no Brasil. A inDrive fechou usou a tecnologia oferecida pela dLocal, plataforma de pagamentos, para permitir essa modalidade de pagamento.

A inDrive lançou recentemente o produto completo no Brasil para empregar soluções de pagamento automático via cartão de crédito para seus passageiros e motoristas em 19 localidades do país e deve chegar, em breve, às mais de 160 regiões onde opera, até o fim do ano.

As 19 cidades brasileiras com pagamento in-app da inDrive são: Aracaju(SE), Blumenau (SC), Campina Grande (PB), Campinas (SP), Chapecó (SC), Criciúma (SC), Feira de Santana (BA), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Franca (SP), Indaiatuba (SP), Ipatinga (MG), Jundiaí (SP), Limeira (SP), Marabá (PA), Maricá (RJ), Uberlândia (MG) e Sumaré (SP).

Brasil é pioneiro

O Brasil é o primeiro mercado do mundo em que a inDrive adiciona a solução, algo que vinha como forte demanda do público e usuários. Com a utilização do dLocal for Platforms, a solução que permite o processo de pagamento, agora é possível coletar e enviar fundos por meio de métodos de pagamento locais e alternativos, como o Pix, tanto para motoristas quanto para motociclistas.

Anteriormente, os clientes precisavam recarregar sua carteira no aplicativo, os pagamentos dos motoristas iam para eles e, em seguida, a inDrive retirava sua porcentagem. Agora, o processo é simples: quando um passageiro faz um pagamento, ele vai direto para a inDrive, e a inDrive emite os pagamentos dos motoristas, graças à dLocal for Platforms.

Desde 2019, inDrive e dLocal se comprometeram a oferecer pagamentos localizados, começando pelo Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México e Peru. No fim de 2021, a parceria se estendeu para mais de 20 regiões na África, Ásia e América Latina. A inDrive atua em mais de 40 países.



A dLocal desenvolveu o Platforms para superar o processo de recebimento e distribuição de pagamentos internacionais para várias contas e subcontas. A dLocal for Platforms permite que as empresas aceitem pagamentos em nome de seus usuários, dividam os pagamentos entre um ou mais usuários, deduzam os custos conforme necessário e mantenham os fundos até o pagamento.

Uber e sua “Missão Diamante”

Este ano, a Uber lançou a “Missão Diamante”, uma ação que os motoristas parceiros que prestam serviço para o app devem cumprir para se qualificar e participar. Para se qualificarem, eles precisam ter acumulado pelo menos 1.500 pontos entre julho e setembro.

Estes pontos são atribuídos a cada viagem concluída com sucesso. Além disso, para serem elegíveis para a premiação, os motoristas devem manter:

Taxa de aceitação de viagens de pelo menos 60%;

Não exceder uma taxa de cancelamento de 10%;

Média de avaliação dos usuários acima de 4,85 estrelas.

Esses requisitos têm o objetivo de melhorar a experiência dos usuários e incentivar os motoristas a aceitarem mais corridas, reduzindo as recusas.

A Uber destacou que os motoristas que alcançarem e mantiverem o status de Diamante no programa Uber Pro durante um ciclo específico receberão um prêmio promocional extra. Este prêmio pode chegar a R$ 1.000,00 e é uma forma do app de agradecer pela lealdade e preferência dos motoristas parceiros.

A “Missão Diamante” foi lançada inicialmente em julho em algumas das principais capitais do Brasil, incluindo:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Belo Horizonte;

Manaus;

Salvador;

Recife;

Fortaleza;

Belém.

Está previsto que continue até 30 de junho de 2024, com os pagamentos realizados no final de cada trimestre.