Inep abre inscrições para a 2ª etapa do Revalida 2023/2

O período de inscrição para a 2ª etapa do Exame de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/2 está aberta. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 23h59 da próxima sexta-feira (horário de Brasília).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está recebendo as inscrições exclusivamente via Internet, por meio do sistema do Revalida.

De acordo com o Governo Federal, o Revalida subsidia o processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. Nesse sentido, o exame deve ser feito tanto por estrangeiros quanto por brasileiros formados em medicina fora do Brasil e querem exercer a profissão no país.

Para atuar na área médica no Brasil, é necessário obter aprovação nas duas etapas do Revalida, sendo o exame de caráter obrigatório para esses profissionais.

Confira abaixo como se inscrever, quem pode se inscrever e como serão as provas da 2ª etapa do Revalida 2023/2!

Inscrições na 2ª etapa

Os interessado em participar da 2ª etapa do Revalida 2023/2 devem acessar o sistema Revalida e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Poderão se inscrever profissionais que já tenham obtido aprovação da 1ª etapa do exame.



No momento da inscrição, além de todos os dados pessoais e escolares solicitados, o candidato deverá optar pela cidade onde deseja realizar a prova e consultar o quantitativo de vagas de cada local. Há um limite de participantes por cada município que sediará o exame.

De acordo com o edital, os participantes que precisam de atendimento especializado e/ ou de tratamento por nome social devem indicar essa necessidade no momento da inscrição, entre 16 e 20 de outubro.

Após preencher o formulário e enviar as informações, o profissional deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Quem pode participar do Revalida?

De acordo com as regras do exame, podem participar do Revalida os profissionais formados em medicina em instituições de educação superior estrangeiras devem atender aos seguintes requisitos:

ser brasileiro(a) ou estrangeiro em situação legal de residência no Brasil;

enviar imagens do diploma (frente e verso), como solicitado pelo sistema de inscrição;

ter registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) emitido pela Receita Federal do Brasil;

ser portador de diploma médico expedido por instituição de ensino superior estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu ministério da educação ou órgão equivalente.

Provas e nota de corte

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 2ª etapa do Revalida 2023/2 está marcada para os dias 2 e 3 de dezembro.

Essa fase do exame é prática, contando com um conjunto de dez estações dentro das seguintes áreas: Clínica Médica; Cirurgia; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria; Medicina da Família e Comunidade.

Nesse sentido, a prova apresentará situações problema e estudos de casos que exigem a investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas e a demonstração de procedimentos médicos.

Conforme o cronograma, o Inep divulgará a nota de corte desta segunda etapa no próximo dia 24 de outubro.

Principais datas da 2ª etapa do Revalida

Confira o cronograma completo da 2ª etapa do Revalida 2023:

Período de inscrição: 16 a 20 de outubro de 2023

Prazo para solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social: 16 a 20 de outubro de 2023

Divulgação da nota de corte: 24 de outubro de 2023

Divulgação do Cartão de Confirmação da Inscrição: 14 de novembro de 2023

Aplicação das provas: 2 e 3 de dezembro de 2023

Resultado final: 19 de março de 2024

Com informações da Agência Brasil e do Portal gov.br.

