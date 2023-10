Inep divulga Cartilha da Redação do ENEM 2023

A redação é uma das seções mais importantes para a composição da nota final do candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Nesta sexta-feira, dia 06 de outubro, o Inep divulgou a Cartilha da Redação do ENEM 2023, um documento com informações muito importantes sobre a redação.

Os estudantes devem conhecer as informações e dicas presentes na Cartilha. Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com as principais orientações para a redação do ENEM 2023 do documento divulgado pelo Inep. Vamos conferir!

Cartilha da Redação do ENEM 2023: veja as principais informações presentes

Nesta sexta-feira (06), o Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgou a Cartilha da Redação da próxima edição do ENEM.

O documento traz informações muito importantes sobre a redação do ENEM. Os candidatos poderão entender, por exemplo, como deve ser a estrutura da redação na prova. Além disso, na Cartilha também estão presentes informações sobre o método de correção da redação e exemplos de textos que tiraram nota mil na última edição do ENEM (2022).

A Cartilha está disponível no site do Inep e pode ser acessada por todos os estudantes sem a necessidade de fazer login ou cadastro na plataforma. O documento “A redação no Enem 2023 – cartilha do participante” foi divulgado em quatro maneiras diferentes. Veja quais são elas:

Cartilha do participante;

Cartilha do participante com dislexia;

cartilha do participante com surdez/deficiência auditiva;

cartilha do participante com TEA.



Em 2023, a redação estará presente no primeiro dia de provas (05 de novembro), ao lado das questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Cartilha da Redação do ENEM 2023: qual deve ser o formato do texto?

Segundo as informações da Cartilha da Redação 2023, a redação do ENEM deve ser escrita em formato texto dissertativo-argumentativo e deverá conter argumentos que defendam uma determinada posição sobre o assunto. Assim, os candidatos deverão defender um ponto de vista a respeito do tema proposto com base em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão.

O texto de um candidato pode receber de 0 a 1000 pontos e deve ser escrito a partir do tema proposto pelo exame. Além disso, a redação deve possuir ao menos sete e no máximo trinta linhas.

O tema da redação do ENEM será um tópico de temática social, científica, cultural ou política. É esperado que os candidatos sejam capazes de não somente apresentar argumentos relacionados ao tema proposto, mas também desenvolverem uma proposta de intervenção para solucionar os problemas mencionados. De acordo com a Cartilha da Redação, a proposta deve respeitar os direitos humanos.

Cartilha da Redação do ENEM 2023: como o texto será corrigido?

A Cartilha da Redação também traz informações sobre o funcionamento da correção dos textos escritos pelos candidatos no ENEM.

No ENEM, a redação é corrigida por dois corretores. Mas, caso haja uma grande divergência de pontuação (mais de 100 pontos no total da prova ou mais de 80 pontos em uma das competências), um terceiro corretor será convocado para corrigir o texto.

A correção do texto é realizada com base em cinco competências diferentes, cada qual com pontuação máxima de 200 pontos. Veja quais são as competências da redação do ENEM:

Competência 1: domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.;

Competência 2: compreensão da proposta da redação e utilizar conceitos de diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema;

Competência 3: ser capaz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos para defender um ponto de vista;



Competência 4: dominar os mecanismos linguísticos necessários para a argumentação;



Competência 5: elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Ainda ficou com alguma dúvida? Então acesse a Cartilha da Redação do ENEM 2023 e confira mais informações.