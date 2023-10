Inep divulgará os locais de prova do Enem 2023 na terça-feira (24)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará, na terça-feira (24), o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Desse modo, os inscritos no Enem poderão consultar os locais de prova por meio da Página do Participante.

Para ter acesso ao documento, o participante deverá fazer login no site do Enem com as credenciais da plataforma Gov.br, digitando o número de CPF e a senha cadastrada.

Além do local de prova, o Cartão de Confirmação de Inscrição contém informações como o número de inscrição, data e horário de prova. Além disso, o documento registra se a pessoa deverá contar com atendimento especializado ou tratamento por nome social.

No dia da prova, os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar documento oficial de identificação com foto. A apresentação do Cartão de Confirmação de Inscrição não é obrigatória. No entanto, o Inep recomenda levar o documento nos dias do exame.

Provas do ENEM 2023

De acordo com o cronograma do Inep, as provas do Enem 2023 serão aplicadas em dois domingos consecutivos, já no próximo mês: dias 5 e 12 de novembro. Em ambos os dias, a aplicação das provas terá início às 13h30 (horário de Brasília). O Inep espera cerca de 3,9 milhões de estudantes para as provas.

Os participantes responderão a quatro provas objetivas, sendo cada uma composta por 45 questões de múltipla escolha, e uma prova de redação:

5 de novembro : Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias;

: Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias; 12 de novembro: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.



Orientações e horários

O Enem 2023 conta tradicionalmente com locais de prova no Distrito Federal e nos 26 estados brasileiros, em centenas de municípios, além de todas as capitais.

Conforme estabelecido no edital, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). No primeiro dia a aplicação terá duração de cinco horas e meia, enquanto no segundo dia a aplicação terá duração de cinco horas.

De acordo com as orientações do Inep, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora. Não será permitido o acesso de estudantes após o horário de fechamento dos portões.

Além de levar documento oficial de identificação com foto, no dia da prova, os participantes deverão levar também caneta esferográfica de tinta na cor preta, fabricada em material transparente.

Atendimento especializado e acessibilidade

Segundo os dados divulgados pelo Inep, mais de 38 mil estudantes terão direito ao atendimento especializado nos dias de prova, enquanto outros 70 mil participantes tiveram seus pedidos de recursos de acessibilidade aprovados. Além disso, 1.526 candidatos solicitaram tratamento pelo nome social.

Nessa edição do Enem, o Inep vai implementar novos recursos de acessibilidade para a aplicação das provas, principalmente para pessoas com deficiência visual.

Um desses novos recursos é a versão ampliada do Cartão-resposta. Segundo o órgão, o Cartão-Resposta será impresso em uma versão com fonte tamanho 18 em folha A3 para pessoas com deficiência visual. A folha de redação também será ampliada, com impressão em folha A3 com espaçamento de 1,5cm entre as linhas.

Gabarito e resultado

De acordo com o cronograma, o Inep deve liberar os gabaritos das provas no dia 24 de novembro. Já a divulgação do resultado do Enem 2023, com a liberação do boletim de desempenho individual dos participantes, está marcada para o dia 16 de janeiro de 2024.

No entanto, o Inep só deve divulgar os desempenhos dos participantes “treineiros” posteriormente. Para mais informações, acesse o edital do Enem 2023 na íntegra.

Com informações da Agência Brasil.

