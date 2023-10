Inep encerra inscrições para o Enem PPL 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encerra nesta sexta-feira, dia 27 outubro, o período de inscrição para o Enem PPL 2023, versão do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) ou sob medida socioeducativa com privação de liberdade.

De acordo com o Inep, termina hoje (27), às 23h59, o prazo para a adesão dos órgãos de administração prisional e socioeducativa e também o período de inscrição.

A adesão dos órgãos deve ser feita através do e-mail aplicacao.ppl@inep.gov.br e com envio das informações através do Sistema PPL. Conforme indica o edital, os órgãos deverão firmar termo de compromisso, indicar as unidades que terão aplicação do exame e os responsáveis pedagógicos.

Já as inscrições dos interessados em participar do Enem PPL 2023 deverão ser feitas exclusivamente pelos responsáveis pedagógicos. Veja a seguir mais detalhes sobre o processo de inscrição das pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade!

Enem PPL 2023: inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições no Enem PPL 2023 devem ser feitas pelos responsáveis pedagógicos de cada unidade prisional. Para inscrever os participantes, os responsáveis deverão acessar o Sistema PPL e informar os dados dos participantes.

Além disso, quando for o caso, os responsáveis devem também indicar a necessidade de atendimento especializado e de uso de nome social também durante a inscrição dos participantes.



Você também pode gostar:

Além de realizar a inscrição, o responsável pedagógico deverá acompanhar todas as etapas do Enem PPL, como, por exemplo, transferir os participantes entre as unidades de aplicação, caso seja necessário, e informar aos participantes as suas notas ao final do processo.

Provas do Enem PPL 2023

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Enem PPL 2023 está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro de 2023. Em ambos os dias a aplicação acontecerá no período da tarde, com início às 13h30 (horário de Brasília).

Segundo o Inep, o nível de dificuldade do Enem PPL é o mesmo do exame regular. Nesse sentido, o Instituto ressalta que o único ponto de diferença é o local de aplicação das provas, pois os candidatos do Enem PPL fazem as provas dentro das unidades prisionais ou socioeducativas.

Composição das provas

Tradicionalmente, o Inep aplica quatro provas objetivas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, os participantes responderão a 180 questões, e uma prova de redação, com a seguinte distribuição:

1º dia: 12 de dezembro (t erça-feira) Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões objetivas) e Redação; Prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões objetivas).

2º dia: 13 de dezembro (quarta-feira)

Prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões objetivas); Prova de Matemática e suas Tecnologias (45 questões objetivas).



No primeiro dia de provas, o horário de chegada às salas é 12h30 (horário de Brasília). Entre as 12h45 e as 13h20 os participantes deverão preencher questionário socioeconômico. A aplicação será das 13h30 às 19h.

Já no segundo dia a chegada às salas será às 13h15, com o início das provas às 13h30 e término às 18h30, não sendo necessário preencher formulário socioeconômico.

O Inep divulgará os gabaritos do Enem PPL 2023 no dia 27 de dezembro de 2023, enquanto a divulgação do desempenho dos participantes está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024.

Principais datas

Indicação das unidades e cadastro dos responsáveis pedagógicos: 02 a 27 de outubro de 2023 ;

; Inscrições: 09 a 27 de outubro de 2023 ;

; Aplicação das provas: 12 e 13 de dezembro ;

; Resultado: 16 de janeiro de 2024.

Para mais informações, acesse edital do Enem PPL 2023 na íntegra.

Leia também Vestibular 2024: UEPA recebe inscrições para mais de 3,5 mil vagas em diversos cursos de graduação; saiba mais.