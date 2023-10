Inep inicia prazo de adesão ao Enem PPL 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu nesta segunda-feira, dia 2 outubro, o período para adesão ao Enem PPL 2023, versão do Exame Nacional do Ensino Médio aplicada para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade.

Para aderir ao exame, os órgãos de administração prisional e socioeducativa devem informar as unidades que receberão a prova e os responsáveis pedagógicos que acompanharão a aplicação. De acordo com o cronograma, o prazo para a adesão dos órgãos segue aberto até o dia 27 de outubro.

O procedimento de adesão é de responsabilidade do Secretário e/ou Representante do Órgão de Administração Prisional ou Socioeducativa. Nesse sentido, segundo o edital, para aderir ao Enem PPL 2023, o representante do órgão deve:

Firmar Termo de Adesão, Responsabilidade e Compromisso;

Indicar o Responsável pelo Órgão de Administração Prisional ou Socioeducativa, para ter

acesso ao sistema e às suas funcionalidades; Indicar as unidades que terão aplicação do Exame.

Conforme as orientações do edital, o procedimento de adesão deverá ser feito através do e-mail aplicacao.ppl@inep.gov.br e com envio das informações através do Sistema PPL.

Inscrições para o Enem PPL 2023

O período de inscrição dos participantes no Enem PPL 2023 será do dia 9 ao dia 27 de outubro. A inscrição das pessoas privadas de liberdade deverá ser feita pelos responsáveis pedagógicos de cada unidade prisional. Conforme indicado no edital, as inscrições serão recebidas através do Sistema PPL.

No momento da inscrição, os responsáveis pedagógicos deverão informar todos os dados do participante. Além disso, quando for o caso, os responsáveis devem também indicar a necessidade de atendimento especializado e de uso de nome social também durante a inscrição dos participantes.

Além de realizar a inscrição, o responsável pedagógico deverá acompanhar todas as etapas do Enem PPL, como, por exemplo, transferir os participantes entre as unidades de aplicação, caso seja necessário, e informar aos participantes as suas notas ao final do processo.

Provas do Enem PPL 2023

A aplicação das provas do Enem PPL 2023 está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro de 2023. Em ambos os dias a aplicação acontecerá no período da tarde, com início às 13h30 (horário de Brasília).

De acordo com o Inep, o nível de dificuldade do Enem PPL é o mesmo do exame regular. O único ponto de diferença é o local de aplicação das provas, pois os candidatos do Enem PPL fazem as provas dentro das unidades prisionais ou socioeducativas.

Ao todo, os candidatos responderão a quatro provas objetivas, totalizando 180 questões, e uma prova de redação, com a seguinte distribuição:

1º dia: 12 de dezembro, terça-feira

Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões objetivas);

Prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões objetivas);

Redação em Língua Portuguesa.

2º dia: 13 de dezembro, quarta-feira

Prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões objetivas);

Prova de Matemática e suas Tecnologias (45 questões objetivas).

No 1º dia de provas, o horário de chegada às salas é 12h30 (horário de Brasília). Entre as 12h45 e as 13h20 os participantes deverão preencher questionário socioeconômico. A aplicação será das 13h30 às 19h. Já no 2º dia a chegada às salas será às 13h15, com o início das provas às 13h30 e término às 18h30.

O Inep divulgará os gabaritos do Enem PPL 2023 no dia 27 de dezembro de 2023, enquanto a divulgação do desempenho dos participantes está prevista para 16 de janeiro de 2024.

Principais datas

Indicação das unidades e cadastro dos responsáveis pedagógicos: 02 a 27 de outubro

Inscrições: 09 a 27 de outubro

Aplicação das provas: 12 e 13 de dezembro

Resultado: 16 de janeiro de 2024

Para mais informações, acesse edital do Enem PPL 2023 na íntegra.