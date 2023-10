Inep inicia reaplicação das provas nesta terça-feira (17)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizará nesta terça e quarta-feira, dia 17 e 18 de outubro, a reaplicação das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023.

Terão direito à reaplicação do exame os candidatos que faltaram ao exame devido a problemas logísticos ou por motivo de saúde e que solicitaram a reaplicação no devido período. Aqueles cujos pedidos de reaplicação foram deferidos já podem consultar no sistema do Encceja os locais de prova.

Quem tem direito à reaplicação?

De acordo o edital, puderam solicitar a reaplicação do exame os participantes que tiveram problemas logísticos no dia das provas ou que apresentaram sintomas de doenças infectocontagiosas na véspera da aplicação.

Ainda conforme o edital, o Inep considera como problemas logísticos:

Desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local);

Assalto, furto, morte na família, privação de liberdade, etc.

Falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural);

Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

O Inep recebeu os pedidos de reaplicação mediante a apresentação de documentos comprobatórios. No caso dos candidatos que faltaram devido à doenças infectocontagiosas (previstas no edital), foi necessário apresentar atestado médio, com a indicação do código da Classificação Internacional de Doença (CID) e a assinatura e da identificação do profissional que realizou o diagnóstico e o respectivo registro do CRM (Conselho Regional de Medicina).

Os candidatos que faltaram no dia do exame por motivo não previsto no edital não terão direito à reaplicação.



Sobre as provas do Encceja

Como mencionado, a reaplicação das provas do Encceja acontecerá nas próximas terça e quarta-feira, dias 17 e 18 de outubro, mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou Sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL).

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de prova. Além disso, o Inep recomenda que os participantes fiquem atentos aos horários informados no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Composição das provas

Cada prova do Encceja conta com 120 questões, ou seja, são 30 questões por área do conhecimento. Nesse sentido, para os inscritos para o ensino fundamental, além da prova de redação, o Inep aplicará quatro provas objetivas sobre as seguintes áreas:

Ciências Naturais;

Matemática;

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física;

História e Geografia.

Para os participantes inscritos para a certificação de nível médio, o Inep aplicará uma prova composta por 120 questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Linguagens, Códigos suas tecnologias; e Ciências Humanas e suas tecnologias. Além disso, os candidatos responderão também a uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Sobre o Encceja

A participação no Encceja é gratuita e voluntária, pois o exame é promovido pelo MEC para que jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade escolar adequada possam obter o certificado de conclusão dessas etapas da educação formal.

De acordo com as regras do MEC, podem se inscrever para a certificação do ensino fundamental os estudantes que têm, no mínimo, 15 anos completos. Para o ensino médio, a idade mínima exigida pelo MEC é de 18 anos completos na data do exame.

Resultados

A divulgação do resultado do Encceja 2023 está prevista para o dia 22 de dezembro. Com os resultados do Encceja, os participantes podem obter certificação de conclusão de Ensino Fundamental ou Médio ou uma Declaração Parcial de Proficiência.

