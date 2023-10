Inflação de setembro sobe 0,26% devido ao aumento da gasolina (Entenda!)

O Instituto Brasiliero de Geografia e Estatística (IBGE), apresentou nesta quarta-feira (11/10), informações relacionadas ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) relativo ao mês de setembro. A princípio, segundo o levantamento, durante o período, houve uma alta da inflação oficial do país de cerca de 0,26%.

Todavia, é importante mencionar que o IPCA do mês anterior bateu a casa dos 0,23%. Uma das causas para o aumento da inflação em setembro foi a alta da gasolina, de 2,70% que influenciou o índice e todo o setor de transportes do país com 1,40% no total. O item combustíveis apresentou uma variação de 2,70%.

Analogamente, o óleo diesel apresentou no mês de setembro de 2023, uma alta de 10,11%. Já o gás veícular teve uma variação de 0,66%. De acordo com o levantamento do IBGE, o etanol recuou cerca de 0,62% no mês passado. O IPCA também apontou que as passagens aéreas aumentaram 13,47% no período.

Vale ressaltar que as passagens aéreas haviam apresentado um recuo de 11,69% no mês de agosto. Dentro do setor de transportes, houve no período uma variação de 0,42% relativa aos ônibus municipais em todo o país. Ainda dentro do levantamento do IBGE, essa alta foi consequência do aumento de 2,62% em Salvador.

Inflação acumulada no ano

Ademais, o IPCA apontou que a inflação acumulada neste ano de 2023, está em cerca de 3,50%. Em relação aos últimos 12 meses, o índice de preço apresentou uma variação de 5,19% no total. Ele ficou acima dos 4,61% observados no mesmo período de 2022. Vale ressaltar que o IPCA de setembro foi menor do que o esperado.

Desse modo, o IPCA do mês passado ficou bem abaixo do que os analistas financeiros estimavam. A projeção era de uma variação de 0,34%, de acordo com uma pesquisa da Reuters. A estimativa para a inflação acumulada em 12 meses era de 5,27%. De fato, a alta da gasolina foi a que teve um maior peso no índice.

Segundo André Almeida, gerente do IPCA, “a gasolina é o subitem que possui maior peso no IPCA. Com essa alta, acaba contribuindo de maneira importante para o resultado do mês de setembro”. Já os alimentos tiveram um recuo pelo quarto mês consecutivo, de acordo com o levantamento apresentado pelo IBGE.



Você também pode gostar:

IPCA – Alimentação

Dessa maneira, os alimentos apresentaram uma variação de -0,71% no mês de setembro. Uma das causas para esse recuo nos preços se deve à alimentação à domicílio, que teve uma queda de cerca de 1,02% no total. Aliás, os valores negociados para as batatas e cebola também caíram no mês passado e o arroz subiu.

Entre o alimentos pesquisados pelo IBGE, as quedas mais expressivas ficaram para a batata-inglesa, com -10,41%, a cebola, com -8,08%, o ovo de galinha, com -4,96%, o leite longa vida, com -4,06%, e as carnes, com -2,10%. Já de acordo com o IPCA para o mês de setembro, o arroz subiu cerca de 3,20% e o tomate, 2,89%.

Em síntese, o IPCA de setembro apontou que a alimentação fora de casa teve uma variação positiva. No entanto, houve uma desaceleração do índice de preços em relação ao mês anterior. No mês passado, a inflação do setor ficou em 0,12%, frente aos 0,22% apresentados em agosto. A refeição teve uma alta de 0,13% no total.

Já o lanche teve uma variação positiva de 0,09%. De fato, a refeição e o lanche tiveram uma alta menos expressiva que a observada em agosto, com 0,18% e 0,30% respectivamente. Deve-se observar, que, segundo o IPCA apresentado pelo IBGE, nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram uma alta.

Produtos e serviços

Dessa forma, de acordo com a pesquisa do IBGE, o índice de preços ao consumidor para o mês de setembro ficou assim:

Transportes 1,40%

Habitação 0,47%

Despesas pessoais 0,45%

Vestuário 0,38%

Educação 0,05%

Saúde e cuidados pessoais 0,04%

Comunicação -0,11%

Artigos de residência -0,58%

Alimentação e bebidas -0,71%

O levantamento produzido pelo IBGE, IPCA, é a inflação oficial do país. Ele se relaciona com a alta dos preços para famílias de áreas urbanas em todo o território nacional. De fato, são pessoas com uma renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O instituto considera algumas categorias importantes para a economia do país.

Em conclusão, podemos destacar os custos com alimentação, habitação, saúde, transporte e educação, por exemplo. Vale ressaltar que o IPCA é calculado desde 1980 pelo IBGE. O Governo Federal já definiu a meta para a inflação de 2023. A expectativa é a de que ela fique em 3,25% este ano, com uma tolerância de 1,5 ponto para cima e para baixo.