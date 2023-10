Influenciadores digitais europeus conhecem e divulgam o Destino Penedo

Mariana Machado, modelo e digital influencer portuguesa esteve recentemente em Penedo; Os próximos serão Vin e Clodi, viajantes italianos

Com o objetivo de divulgar o Destino Penedo para todo o mundo, uma ação do Governo de Alagoas – através da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR-AL) e da companhia aérea TAP Air Portugal – em parceria com a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), traz influenciadores digitais europeus para conhecerem os encantos do município.

Mariana Machado, modelo e digital influencer portuguesa, que acumula cerca de 270 mil seguidores em seu perfil no Instagram, esteve recentemente no Destino Penedo, enquanto que o casal viajante italiano,Vin e Clodi, chega nos próximos dias.

Ao mesmo tempo em que se encantou, Mariana Machado conheceu, durante um city tour guiado pelo Centro Histórico de Penedo, o Theatro Sete de Setembro, a Casa de Aposentadoria, a Praça Barão de Penedo e as igrejas São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos e Nossa Senhora da Corrente.

Ela também contemplou a beleza do Rio São Francisco de duas formas: Na orla e em um passeio de barco, que foi embalado pelo som do saxofone. Mariana também experimentou a gastronomia local e conheceu o artesanato do ateliê Pontos e Contos e do Carrapicho, como o vizinho município de Santana do São Francisco-Sergipe, é mais conhecido.

Quem acompanhou a digital influencer foi o seu marido, o fotógrafo português Pedro Gomes, que não perdeu tempo e fez lindos registros.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a divulgação e promoção através de influenciadores digitais, hoje, é um dos meios mais eficientes de gerar engajamento e motivação para se escolher um destino turístico.

“A ação fortalece e apresenta Penedo para o mercado europeu, especialmente, levando em consideração as três frequências semanais do voo regular da TAP Air Portugal, entre Lisboa e o Estado de Alagoas”, disse.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

Fotos: Pedro Gomes e Michele Verissimo