O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel crucial na concessão de diversos benefícios aos cidadãos brasileiros. Entre esses benefícios, destaca-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC). No entanto, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre como solicitar e garantir o acesso a esse auxílio financeiro.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES para quem pretende solicitar o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

Antes de dar início ao processo de solicitação do BPC, é fundamental compreender quem está apto a receber esse benefício. O INSS estabeleceu uma lista de critérios que devem ser atendidos para que uma pessoa seja aprovada pelo órgão federal. Abaixo, destacamos os principais pontos de atenção que você deve levar em consideração:

Idosos a partir de 65 anos

O BPC é direcionado a indivíduos com 65 anos de idade ou superior. Essa faixa etária é um dos requisitos fundamentais para se qualificar para o benefício.

Pessoas com deficiência

O BPC também é concedido a pessoas portadoras de deficiência. Nesse caso, não há idade mínima nem máxima. Contudo, a deficiência do requerente deve ser de tal natureza que impeça o desempenho de atividades laborais.

Tipos de deficiência

A deficiência pode se manifestar de diversas formas, incluindo física, intelectual, sensorial e mental. Independentemente do tipo de deficiência, é importante buscar orientação sobre como comprovar sua condição perante o INSS.



Renda per capita familiar

Além dos critérios anteriores, a renda per capita familiar também é um fator determinante. Atualmente, o valor limite é de 1/4 do salário mínimo, o que corresponde a R$ 330. No entanto, a partir de 2024, esse limite será reajustado para R$ 355,25.

Como solicitar o BPC do INSS

Uma vez que você atenda aos requisitos mencionados, é hora de dar entrada na solicitação do BPC. O INSS disponibiliza três formas de fazer isso:

Agências do INSS

É possível comparecer pessoalmente a uma agência do INSS para dar início ao processo de solicitação. Certifique-se de levar a documentação correta.

Aplicativo “Meu INSS”

O INSS disponibiliza um aplicativo chamado “Meu INSS” que permite a solicitação do BPC de forma online. É uma opção conveniente para aqueles que desejam evitar filas e trâmites presenciais. Além disso, você também pode iniciar o processo de solicitação ligando para o número 135. Um atendente irá guiá-lo pelo procedimento.

Como garantir a aprovação no BPC

Para ser aprovado no BPC, é necessário passar por uma perícia médica. Essa consulta médica é realizada em uma agência do INSS e tem o objetivo de avaliar a condição de saúde do requerente. Além disso, o beneficiário também passará por uma entrevista com um servidor do órgão. Essa conversa servirá como uma avaliação social para determinar se o requerente atende aos critérios estabelecidos.

No entanto, é importante ressaltar que o BPC é garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e tem um valor mensal equivalente a um salário mínimo. Contudo, caso ocorra um aumento no piso salarial, o valor do benefício também será ajustado. No entanto, o BPC não inclui o pagamento do 13º salário e não é extensivo aos filhos ou dependentes do beneficiário.

Desafios atuais nas filas do INSS

Um dos desafios que os requerentes do BPC podem enfrentar é a questão das filas nas agências do INSS. A perícia médica, essencial para a aprovação do benefício, é atualmente o principal ponto de congestionamento.

Em geral, estima-se que 2,3 milhões de pessoas estejam aguardando uma resposta da Previdência Social em relação à aprovação ou negação de seus benefícios. Em conclusão, o BPC é um benefício crucial para idosos e pessoas com deficiência no Brasil.

Desse modo, para garantir uma solicitação bem-sucedida, é essencial atender aos requisitos estabelecidos pelo INSS e seguir os procedimentos corretamente. Embora as filas possam representar um desafio, a perseverança e a busca por informações precisas podem ajudar a garantir o acesso a esse importante benefício.