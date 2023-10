Ingressos para shows de Taylor Swift leiloados por US$ 15 mil em evento beneficente de Selena Gomez

Dois dos mais procurados ingressos de shows de Taylor foram leiloados em Hollywood na quarta-feira no primeiro Rare Impact Fund Benefit. Fazia parte da campanha contínua de Selena para conscientizar as pessoas que lutam com problemas de saúde mental e auto-aceitação.

Martin Curto foi o mestre de cerimônias do evento, iniciando o leilão de ingressos por US$ 5 mil, mas o número aumentou continuamente até finalmente atingir impressionantes US$ 15 mil – o maior item de ingresso do evento. Claro, Martin acrescentou muito humor e fez o público rir.