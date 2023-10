Innova CONTRATA FUNCIONÁRIOS em SP, AM, RS e RN

A Innova, empresa que é uma petroquímica fabricante de resinas e indústria de transformados plásticos (produtos para a qualidade de vida e bem-estar), está com ótimas opções de emprego abertas. Isto é, caso esteja buscando uma recolocação no mercado, veja a lista de vagas ofertadas:

Advogado Pleno (a) – Barueri – SP – Efetivo;

Analista Fiscal Pleno – Barueri – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Barueri – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) SSMA – Manaus – AM – Efetivo;

Gerente de Engenharia e Processos – Triunfo – RS – Efetivo;

Operador (a) de Estação I – Manaus – AM – Efetivo;

Operador (a) Estação II – Manaus – AM – Efetivo;

Técnico (a) de Operação I – CGVE – Triunfo – RS – Efetivo;

Técnico (a) Químico PCD – Unidade II – Triunfo Potiguar – RN – Temporário.

Mais sobre a Innova

Sobre a Innova, podemos frisar que a empresa trabalha para fazer o futuro nos produtos estirênicos, resinas, filmes de polipropileno, laminados plásticos em bobinas e tampas plásticas. A Innova opera duas plantas industriais de alta tecnologia no Polo Industrial de Manaus (AM) e uma situada no Polo Petroquímico de Triunfo (RS).

A Unidade I, em Manaus (AM), produz filmes plásticos de polipropileno biorientado (BOPP), laminados plásticos em bobinas de poliestireno (PS) e polipropileno (PP), bem como tampas plásticas para águas minerais, sucos e refrigerantes.

A Unidade II, em Triunfo (RS) é a única petroquímica no país a integrar, numa mesma planta industrial, a produção do etilbenzeno (EB), monômero de estireno (SM), tolueno, poliestirenos para uso geral (GPPS) e de alto impacto (HIPS), bem como o poliestireno expansível (EPS). Ela sedia também o Centro de Tecnologia em Estirênicos (CTE), referência nacional na produção de patentes no segmento.

Como se inscrever em um dos cargos?

Agora que a lista de vagas do Innova já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só ACESSAR ESSE LINK para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



