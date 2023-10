INPE abre novo concurso público com 93 vagas

Nesta terça-feira, 31 de outubro, às 16 horas, o prazo de inscrições para o concurso público do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) se inicia. Ao todo, os editais somam 93 vagas para cargos que exigem nível superior de formação.

Nesse sentido, é importante que o candidato leia todo o edital a fim de entender as regras da seleção e os critérios de cada função.

Entenda melhor como será o concurso do INPE, logo abaixo.

Quais são os cargos do INPE?

O INPE conta com dois editais que totalizam 93 vagas de cargos que exigem nível superior. Estes se dividem da seguinte forma:

49 vagas da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico, sendo 21 para o cargo de Tecnologista Pleno e 28 vagas para o cargo de Tecnologista Júnior;

44 vagas da Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, sendo 43 vagas para o cargo de Pesquisador Adjunto e 1 vaga para o cargo de Pesquisador Associado.

Além disso, é importante lembrar que ambos os editais contam com reserva de vagas. Isto é, sendo 5% para pessoas deficiência e 20% para candidatos que se autodeclaram negros.

Cada cargo conta com diversas especialidades, as quais exigem critérios específicos como doutorado na área, por exemplo. Por isso, o candidato deve conferir cada especialidade e seus requisitos específicos.



No caso dos cargos de Tecnologista, algumas das graduações aceitas são, por exemplo, diferentes engenharias, computação aplicada, química, sistemas de informação, física, dentre outras.

Ademais, o edital do INPE também detalha melhor as atribuições de cada especialidade em seus anexos.

No que diz respeito à lotação do cargo, esta pode ocorrer nas cidades de:

Cuiabá, Mato Grosso;

Cachoeira Paulista;

São José dos Campos, São Paulo;

Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Portanto, é muito importante que o candidato confira todo o edital a fim de atestar se cumpre com os critérios da função a que deseja concorrer.

Remunerações são atrativas

As remunerações de cada cargo do INPE são:

Tecnologista Júnior I: vencimento básico de R$5.211,48, com R$1.814 de GDACT, com valores a mais, a depender da formação acadêmica, podendo chegar a R$11.186,69 com doutorado;

Tecnologista Pleno I: vencimento básico de R$5.913,57, com 1.974 de GDACT, podendo chegar a R$12.634,13 com doutorado;

Pesquisador Adjunto I: vencimento básico de 6.710,29, GDACT de R$2.152, chegando a R$14.274,86 com doutorado;

Pesquisador Associado I: vencimento básico de R$7.617,64, GDACT de R$2.345, chegando a R$16.134,86 com doutorado.

A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia diz respeito à pontuação em avaliação de desempenho individual e institucional.

Além disso, o INPE também pagará Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte.

Quais serão as etapas do concurso?

Primeiramente, para os cargos de Tecnologista do INPE, as etapas serão de:

Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos, somente de caráter classificatório;

Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial.

Assim, a aplicação das Provas Objetivas e as Provas Discursivas de Conhecimentos Específicos serão nas cidades de:

São José dos Campos, São Paulo;

Cachoeira Paulista, São Paulo; e

Cuiabá, Mato Grosso.

A data provável é de 26 de maio de 2024, no período da manhã, das 8h até 12h, e, então, no período da tarde, das 14h às 18h.

No entanto, para os cargos de Pesquisador do INPE, as etapas serão de:

Provas Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Oral e Defesa de Memorial, somente de caráter classificatório;

Prova de Títulos, somente de caráter classificatório;

Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial.

Desse modo, as Provas Discursivas ocorrerão em 02 de junho de 2024, no período da tarde, das 14h às 18h.

Para entender melhor o que cada exame irá cobrar, o candidato deve consultar o conteúdo programático do edital. Assim, poderá se preparar para as disciplinas que variam de acordo com cada cargo e especialidade.

Como se inscrever?

Aquele que deseja concorrer às vagas do INPE poderá se inscrever a partir desta terça-feira, 31 de outubro, às 16 horas. Então, até o dia 04 de dezembro, também às 16 horas, o prazo estará aberto para inscrição.

Assim, o candidato deve se dirigir ao site da banca examinadora, ou seja, da FGV (Fundação Getúlio Vargas). Na plataforma, então, é possível ler todo o edital e, desse modo, proceder com o preenchimento do formulário de inscrição.

Depois de informar todos os seus dados, escolher a especialidade do cargo, bem como a cidade de prova, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição.

O valor da taxa de inscrição no concurso do INPE é de:

R$ 110 para Tecnologista Júnior;

R$ 130 para Tecnologista Pleno;

R$ 140 para Pesquisador Adjunto

R$ 160 para Pesquisador Associado.

Contudo, é possível solicitar a isenção deste valor para aqueles que:

Têm inscrição no Cadastro Único, ou seja, são de família de baixa renda;

São doadores de medula óssea.

É necessário fazer este pedido, comprovando todos os critérios até o dia 03 de novembro.

Como funciona o INPE?

Os candidatos que desejam uma vaga no INPE devem entender como o órgão funciona. Nesse sentido, a história do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem início dos anos 1960, considerando um contexto de diferentes conquistas espaciais no mundo, com grande protagonismo da União Soviética e dos Estados Unidos.

Em 1961, o presidente Jânio Quadros assinou o decreto que criou o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE). Isto é, órgão que, mais adiante se tornaria o INPE.

Atualmente, o Instituto possui a missão de:

Produzir ciência e tecnologia;

Operar sistemas;

Formar pessoas; e

Oferecer produtos e serviços singulares e soluções inovadoras nas áreas do espaço exterior e do sistema terrestre.

Assim, será possível avançar e difundir o conhecimento e o desenvolvimento sustentável, a favor do Brasil e do mundo.

Confira alguns dos feitos do INPE nos últimos 10 anos:

Lançamento do satélite CBERS-3;

Lançamento do cubesat NanosatC-Br1;

Lançamento do satélite CBERS-4;

Brasil e China assinam protocolo para o satélite CBERS-4A;

Lançado novo sistema de monitoramento de queimadas;

Apresentação da plataforma de dados TerraBrasilis;

Assinatura do contrato para lançamento do satélite Amazonia 1;

Lançamento do satélite sino-brasileiro CBERS-4A;

Criação da plataforma sobre projeções climáticas.

Desse modo, aqueles que ingressarem no órgão poderão contribuir com este trabalho.