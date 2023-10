Inscreva-se neste CONCURSO CGE e ganhe salários de R$ 11 MIL+benefícios

O concurso CGE- Controladoria Geral do Estado- é um das grandes oportunidades do momento. Os aprovados poderão receber salários de R$ 11 mil.

Esta é uma chance para mudar de vida.

Veja a seguir e inscreva-se nesta oportunidade.

Concurso CGE

O edital do concurso da CGE RJ (Controladoria Geral do Estado do RJ) está disponível e oferece 10 vagas imediatas, bem como a possibilidade de formação de cadastro reserva para o cargo de Auditor do Estado.

Além do salário inicial, os aprovados receberão uma Gratificação de R$ 2.883,39, de acordo com a Lei nº 9.631/2022, totalizando uma remuneração de R$ 11.121,66.

Vale ressaltar que também há um Adicional de Qualificação (AQ) previsto na mesma lei, que oferece acréscimos de 15%, 25% e 40% sobre o vencimento-base para candidatos com pós-graduação, mestrado e doutorado, respectivamente.

Para se candidatar, é necessário possuir um diploma de curso superior em áreas como Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia, Estatística ou Tecnologia da Informação, emitido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Como serão as provas do concurso CGE



O concurso CGE será composto pelas seguintes fases: Prova Objetiva Específica (P2) e a Prova Discursiva (P3), todas de caráter eliminatório e classificatório.

O tempo total destinado às provas é de 4 horas e 30 minutos, e a pontuação máxima alcançável é de 120 pontos.

A Prova Objetiva Geral (P1) concentra-se em:

Conhecimentos Gerais, abrangendo diversos campos de conhecimento, como Língua Portuguesa, Administração Financeira e Orçamentária, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Matemática Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico.

A P2, por sua vez, foca em Conhecimentos Específicos, englobando áreas como:

Controladoria Geral do Estado, Auditoria Governamental, Noções de Direito Penal, Noções de Direito Tributário, Sistema Normativo Anticorrupção, Sistema Normativo de Transparência e Acesso à Informação, Noções de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Controle e Ética na Administração Pública.

No que diz respeito à reprovação e eliminação, candidatos que não atingirem as pontuações mínimas exigidas estão sujeitos a tal situação.

Sobre pontuação e prova discursiva do concurso CGE

São considerados insuficientes aqueles que não alcançarem, no mínimo:

a) 10,00 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais (P1).

b) 21,00 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos (P2).

c) 36,00 pontos no conjunto de todas as provas objetivas.

Essa avaliação detalhada visa a garantir que os candidatos demonstrem domínio em áreas fundamentais para o desempenho das funções de Auditor do Estado na Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, essas provas são complementadas pela Prova Discursiva (P3), que também faz parte do processo seletivo.

A Prova Discursiva do concurso da CGE RJ tem um peso significativo, valendo 30,00 pontos. Nessa etapa, os candidatos responderão a uma única questão discursiva, que deverá ser abordada em um texto de até 30 linhas.

A questão envolverá temas relacionados aos conhecimentos específicos da área de atuação, proporcionando aos candidatos a oportunidade de demonstrar sua capacidade de argumentação, síntese e clareza de expressão escrita.

Essa parte do processo seletivo tem o propósito de avaliar de forma mais aprofundada o domínio dos candidatos sobre os tópicos essenciais da área de Auditoria Governamental e afins, aspecto fundamental para o desempenho eficaz do cargo de Auditor do Estado na Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

A clareza na comunicação e a capacidade de elaborar uma resposta coesa e fundamentada serão essenciais para obter uma pontuação positiva nessa prova discursiva.

Como se inscrever neste concurso CGE

Os interessados poderão se inscrever no site do Cebraspe, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 8 de novembro e 7 de dezembro. Também será necessário pagar uma taxa no valor de R$ 118,33.

Cronograma

Veja as principais datas:

Inscrições: 8 de novembro a 7 de dezembro de 2023

8 de novembro a 7 de dezembro de 2023 Isenção da taxa: 8 de novembro a 7 de dezembro de 2023

8 de novembro a 7 de dezembro de 2023 Pagamento da taxa: 2 de janeiro de 2024 de 2023

2 de janeiro de 2024 de 2023 Data da prova: 4 de fevereiro de 2024

EDITAL