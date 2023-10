Inscrições abertas com salários de R$ 13,5 Mil; Confira!

Mais um concurso CGE ( Controladoria Geral do Estado) está no ar. Os salários são atrativos e poderão ultrapassar R$ 13,5 mil.

Trata-se do certame para Paraíba.

Sobre o concurso CGE

A Comissão de Controle Externo do Estado da Paraíba (CGE PB) está promovendo um concurso público que oferece um total de 12 vagas para a função de Auditor de Contas Públicas, com distribuição das vagas da seguinte maneira:

Auditoria de Obras Públicas: 3 vagas;

Auditoria de Tecnologia da Informação: 4 vagas;

Auditoria Contábil e Finanças Públicas: 2 vagas; e

Auditoria Governamental: 3 vagas.

Para participar, os candidatos devem possuir diploma de graduação em áreas como Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia e Tecnologia da Informação, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Provas concurso CGE

O processo seletivo do Concurso CGE PB será composto por três etapas:

Fase 1: Provas objetivas

Fase 2: Curso de formação

Fase 3: Avaliação de títulos



Esta é a sua chance de ingressar em uma carreira de destaque na área de auditoria e contribuir para a gestão transparente e eficiente das contas públicas. Vale lembrar que as provas contarão com conhecimentos gerais e específicos. As provas estão marcadas para 03 de março de 2024.

Como se inscrever no concurso CGE

Os interessados poderão se inscrever no site da banca FGV até o dia 6 de novembro e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 200,00.

Vagas abertas

O concurso CRB- 15 (Conselho Regional de Biblioteconomia da 15ª Região) anuncia que as inscrições estão abertas para estes cargos.

Veja a seguir. Sobre o concurso CRB Nesta segunda-feira (2), o edital do concurso do CRB-15 (Conselho Regional de Biblioteconomia da 15ª Região) foi oficialmente divulgado, trazendo a oportunidade para candidatos se inscreverem visando a formação de um cadastro reserva com 50 vagas disponíveis. O concurso oferece opções em duas categorias distintas: assistente administrativo, com 25 vagas, e bibliotecário fiscal, também com 25 vagas. Os salários oferecidos são de R$ 1.452,56 para assistente administrativo e R$ 1.800,69 para bibliotecário fiscal. Vale destacar que a primeira posição requer ensino médio, enquanto a segunda exige nível superior. Os selecionados atuarão na sede do órgão, localizada em João Pessoa, na Paraíba, e também atenderão à jurisdição sobre o Rio Grande do Norte. O regime de trabalho será de 40 horas semanais. Os benefícios oferecidos incluem um vale-alimentação de R$ 300 e vale-transporte. É importante observar que as contratações seguirão o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Benefícios do concurso CRB Sobre os benefícios: Auxílio Alimentação de R$ 300,00 mensais;

Assistência médica, hospitalar;

Vale Transporte. Sobre as provas concurso CRB A prova objetiva está agendada para a tarde de 3 de dezembro e consistirá na resolução de 120 questões do tipo “certo” ou “errado” em um período máximo de três horas. As questões abordarão os seguintes conteúdos: Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico e Matemática;

Informática;

Legislação e Ética na Administração Pública;

Atualidades;

Conhecimentos Específicos. Como se inscrever Os interessados no concurso CRB poderão se inscrever até 6 de novembro, às 23h. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.quadrix.org.br. As taxas de participação custam: R$ 65 (assistente administrativo);

Requisitos das vagas Confira a seguir: Nível médio CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente Administrativo 25 CR R$1.452,56 + benefícios Requisitos: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio. Nível superior CARGOS VAGAS SALÁRIO Bibliotecário Fiscal 25 CR R$1.800,69 + benefícios Requisitos: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia, registro no conselho de classe e Carteira Nacional de Habilitação categoria "B".