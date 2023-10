Inscrições abertas para 1.823 vagas de soldado

Mais um concurso Bombeiros está aberto, e mais, as incrições também já poderão ser realizadas. Por isso, não perca os requisitos e todos os detalhes.

Veja abaixo.

Concurso Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA) lançou nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, o edital para o Concurso de Formação de Praças. O certame oferece um total de 1.823 vagas para o cargo de soldado.

Para participar do concurso, os candidatos devem possuir certificado de conclusão do ensino médio, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

O processo seletivo será composto por diversas etapas, incluindo prova objetiva, exame de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. A remuneração inicial para o cargo de soldado é de R$ 1.669,76, além de outros benefícios.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará é uma instituição de grande importância para a segurança pública do estado, atuando no combate a incêndios, salvamentos, resgates e outras emergências.

Salários e provas do concurso Bombeiros

Durante o Curso de Formação de Praças, o aluno soldado receberá uma remuneração no valor de R$ 1.320,03, além do auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de soldado bombeiro militar, a remuneração passará a ser de R$ 4.923,71, além do auxílio-alimentação.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de saúde, teste de avaliação física e investigação de antecedentes pessoais.

A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, biologia, química, física e noções de direito.

A prova será aplicada nas cidades de Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém na data prevista de 14 de janeiro de 2024, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

Como se inscrever no concurso Bombeiros

Os interessados do concurso Bombeiros poderão se inscrever até o dia 16 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (www.cebraspe.org.br), banca organizadora.

Após realizar o cadastro, o candidato deve imprimir o boleto bancário referente à taxa de participação, no valor de R$ 122,20, e efetuar o pagamento até a data limite do prazo, observando o horário de funcionamento do banco. É importante ficar atento aos prazos para não perder a oportunidade de participar do Concurso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA) e concorrer a uma das 1.823 vagas para o cargo de soldado. O que faz um bombeiro A função do bombeiro é proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente por meio de ações de prevenção e combate a incêndios, resgate de pessoas e animais em situações de emergência, salvamentos em acidentes de trânsito, enchentes, deslizamentos de terra, entre outras situações de risco. Além disso, os bombeiros também atuam em ações de educação e conscientização da população sobre medidas de prevenção e segurança, visando evitar a ocorrência de acidentes e prejuízos à sociedade. A função do bombeiro é de grande importância para a sociedade, garantindo a segurança e o bem-estar das pessoas em situações de risco e emergência.