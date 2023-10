Inscrições abertas para 290 vagas de Técnico e Analista

O concurso TST – Tribunal Superior do Trabalho- anuncia que as inscrições estão abertas. É importante não perder esta oportunidade.

Os salários também são atrativos. Confira mais esclarecimentos.

Sobre o concurso TST

Estão em andamento as inscrições para o concurso do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que oferece um total de 290 vagas de nível superior para trabalhar na capital federal, Brasília (DF). As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

20 vagas para ampla concorrência;

270 vagas para formação de cadastro reserva (CR).

Os cargos disponíveis são para técnico judiciário na área de programação, com 18 vagas imediatas e 232 para cadastro reserva, analista na área de medicina/clínica médica, com 1 vaga imediata e 29 para cadastro reserva, e analista na área de engenharia mecânica, com 1 vaga imediata e 9 para cadastro reserva. Os salários variam, com a primeira carreira oferecendo R$ 8.046,84, e as demais com salário de R$ 13.202,62.

Como serão as provas do concurso TST

As datas das provas objetivas do concurso TST, aplicáveis a todos os candidatos, e das provas discursivas, reservadas aos concorrentes ao cargo de analista, foram definidas para o dia 21 de janeiro de 2024, com a realização em Brasília, a capital federal. O programa de conteúdo abrange os seguintes temas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Direitos das Pessoas com Deficiência;

Normas Institucionais;

Conhecimentos Específicos.



É importante destacar que o processo seletivo terá uma validade inicial de dois anos, contados a partir da homologação dos resultados finais. Essa validade poderá ser prorrogada por igual período, conforme critérios estabelecidos no edital.

Datas

Confira e não perca estes prazos do concurso TST:

Publicação do edital: 22 de setembro

Período de inscrições: de 2 a 27 de outubro

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 2 a 27 de outubro

Prazo para pagamento da taxa de inscrição: até 20 de novembro

Aplicação das provas: 21 de janeiro de 2024

Divulgação do gabarito preliminar: 23 de janeiro de 2024

Período para interposição de recursos contra o gabarito: de 24 a 25 de janeiro de 2024

Como se inscrever no concurso TST

Os interessados deverão se inscrever até 27 de outubro — o prazo termina às 18h. O formulário para cadastro está disponível no site www.cebraspe.org.br. As taxas de participação custam:

R$ 85 (técnico);

R$ 130 (analista).

