inscrições abertas para 400 vagas de professor

Se você busca por concurso para professor, chegou no lugar certo. Este edital anuncia 400 vagas para o cargo. Veja a seguir mais esclarecimentos.

Antes de mais nada, é importante destacar que as chances são para Goiás, município de Prefeitura de Alexânia.

Sobre o concurso

A Prefeitura de Alexânia, em Goiás, está com inscrições abertas para um concurso na área da educação. Este concurso visa preencher 400 vagas para o cargo de professor, que atuarão na educação infantil e ensino fundamental I. Das 400 vagas, 80 são para contratação imediata e as outras 320 são destinadas à formação de cadastro reserva.

Para concorrer a essa carreira, é necessário possuir ensino superior completo em pedagogia, seja na forma de licenciatura plena, curso normal superior de uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), graduação bacharel em pedagogia com complementação pedagógica ou programa especial de licenciatura em pedagogia, desde que estejam em conformidade com as resoluções do Conselho Nacional de Educação.

Salário e atribuição do concurso

O salário inicial oferecido é de R$ 3.481,18 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Esta é uma ótima oportunidade para profissionais da área da educação que desejam contribuir para o ensino de qualidade em Alexânia. As inscrições estão em andamento, e os interessados devem verificar o edital para obter informações detalhadas sobre o processo de inscrição e as etapas do concurso.

O cargo de professor na Prefeitura de Alexânia possui várias atribuições importantes. Dentre elas, destacam-se:

Ministrar aulas na educação básica em unidades escolares, tanto em sala de aula quanto em outros espaços educacionais, como biblioteca, sala de recursos didáticos, oficina pedagógica e laboratório de ensino.

Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem, assegurando que os alunos compreendam o conteúdo ministrado.

Planejar cuidadosamente suas atividades como professor, buscando garantir um desenvolvimento funcional eficaz no ambiente escolar.

Realizar o acompanhamento contínuo e a avaliação dos alunos durante o processo de ensino, utilizando os resultados da avaliação externa para aprimorar sua prática pedagógica.

Promover a alfabetização de todos os estudantes, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo órgão municipal de educação.



Você também pode gostar:

Essas são algumas das responsabilidades que fazem parte do trabalho desafiador e gratificante de um professor na rede de educação básica de Alexânia. A atuação desses profissionais desempenha um papel fundamental na formação educacional das novas gerações.

Como serão as provas do concurso

O concurso da Prefeitura de Alexânia consistirá em várias etapas de avaliação:

Prova Objetiva: Esta prova terá um caráter eliminatório e classificatório e será composta por 120 questões de julgamento certo ou errado. As questões abrangerão conhecimentos básicos, complementares e específicos relacionados ao cargo.

Esta prova terá um caráter eliminatório e classificatório e será composta por 120 questões de julgamento certo ou errado. As questões abrangerão conhecimentos básicos, complementares e específicos relacionados ao cargo. Prova Discursiva: Nesta fase, os candidatos terão que escrever um texto dissertativo com extensão entre 20 e 30 linhas. O tema da redação estará relacionado aos conhecimentos básicos e também será de caráter eliminatório e classificatório.

Nesta fase, os candidatos terão que escrever um texto dissertativo com extensão entre 20 e 30 linhas. O tema da redação estará relacionado aos conhecimentos básicos e também será de caráter eliminatório e classificatório. Análise de Títulos: Esta etapa será de caráter classificatório e consiste na avaliação dos títulos apresentados pelos candidatos.

A análise de títulos é uma etapa comum em muitos concursos públicos, especialmente aqueles que visam selecionar profissionais para cargos de nível superior ou em áreas que requerem especializações.

Nessa fase, os candidatos têm a oportunidade de apresentar documentos que comprovem sua formação acadêmica, experiência profissional e qualificações adicionais. Os títulos apresentados são avaliados e pontuados, e esses pontos podem ser adicionados à pontuação total do candidato no concurso.

As provas objetiva e discursiva estão programadas para ocorrer em três cidades: Alexânia/GO, Anápolis/GO e Brasília/DF, na data de 3 de dezembro de 2023. Os locais e horários exatos serão comunicados por meio de edital de convocação, que será publicado em momento oportuno.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – Ibest (http://institutoibest.org.br), banca organizadora.

O valor da taxa é R$ 120.