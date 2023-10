Inscrições abertas para 90 MIL VAGAS do Vestibulinho Etec! Descubra como garantir a sua

Para os estudantes que desejam se candidatar a uma das vagas disponíveis neste processo seletivo, é fundamental seguir algumas etapas simples.

Primeiramente, acesse o site oficial do processo seletivo e localize a seção denominada “Área do Candidato”. Lá, você encontrará um formulário de inscrição que deve ser preenchido com todas as informações necessárias.

Lembrando que a participação no processo seletivo requer o pagamento de uma taxa de inscrição.

Você pode efetuar esse pagamento em qualquer agência bancária ou, se preferir, utilizar o aplicativo bancário ou a ferramenta getnet para o pagamento via cartão de crédito. É importante ressaltar que o prazo para efetuar o pagamento da taxa de inscrição se encerra às 15 horas do dia 8 de novembro.

Portanto, fique atento aos prazos e não perca a oportunidade de se inscrever neste processo seletivo.

Calendário vestibulinho Etec

Confira as datas a seguir:

18 de outubro – resultado da solicitação da redução da taxa de inscrição

resultado da solicitação da redução da taxa de inscrição Até às 15h do dia 8 de novembro – inscrições para o Vestibulinho Etec

inscrições para o Vestibulinho Etec 6 de dezembro – divulgação dos locais de prova

divulgação dos locais de prova 10 de dezembro – aplicação das provas

aplicação das provas 14 de dezembro – publicação do gabarito

Sobre as ETECs

As Etecs, ou Escolas Técnicas Estaduais, são instituições de ensino técnico localizadas no estado de São Paulo, Brasil. Elas são mantidas pelo Centro Paula Souza, uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo. As Etecs oferecem cursos técnicos de ensino médio, bem como cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, além de cursos de especialização técnica.

As principais características das Etecs incluem:

Educação Técnica: As Etecs são focadas na formação técnica e profissional de seus alunos, preparando-os para o mercado de trabalho em diversas áreas, como administração, informática, saúde, engenharia, design, entre outras.

Ensino Médio Integrado: Muitos dos cursos oferecidos pelas Etecs permitem que os estudantes concluam o ensino médio de forma integrada com a formação técnica, o que significa que eles adquirem tanto o diploma de ensino médio quanto o diploma técnico ao final do curso.

Diversidade de Cursos: As Etecs oferecem uma ampla gama de cursos técnicos, atendendo às demandas de diferentes setores da economia e da indústria.

Qualidade de Ensino: As Etecs têm uma reputação de oferecer ensino de alta qualidade e estão entre as instituições de ensino técnico mais respeitadas do Brasil.

Processo Seletivo: Para ingressar nas Etecs, os estudantes geralmente precisam passar por um processo seletivo, como o Vestibulinho Etecs, que inclui uma prova de conhecimentos gerais.

Gratuitas: Muitas Etecs oferecem cursos gratuitos, tornando o ensino técnico acessível a um grande número de estudantes.