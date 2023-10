Inscrições abertas para mais de 100 vagas do Concurso Emater; Confira!

O concurso Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) anuncia que o edital está na praça e as inscrições estão abertas.

Portanto, não perca tempo e conheça os cargos ofertados.

Concurso Emater

A partir de hoje, sexta-feira, 20 de outubro, as inscrições para o concurso da Emater DF (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) estão abertas. Este concurso oferece um total de 126 vagas, distribuídas da seguinte forma:

35 vagas para contratação imediata.

91 vagas para cadastro reserva (CR).

As oportunidades são direcionadas a profissionais com diferentes níveis de escolaridade, abrangendo cargos de nível médio e superior.

Os salários oferecidos variam de R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06, e os selecionados também terão direito a benefícios que incluem auxílios-refeição/alimentação, auxílio-creche, auxílio-natalidade, licenças maternidade e paternidade, além de um plano de previdência complementar.

Sobre as inscrições do concurso Emater

O prazo para as inscrições se encerrará no dia 3 de dezembro, às 22h, e os interessados podem realizar o cadastro através do site www.iades.com.br. A taxa de participação varia de R$ 67 para cargos de nível médio e R$ 87 para funções de nível superior.



As vagas disponíveis no concurso da Emater DF incluem posições como assistente administrativo, extensionista rural nas áreas de agroindústria e agropecuária, além de extensionista rural em economia doméstica, engenharia agronômica, medicina veterinária, entre outras. Também há oportunidades para técnicos especializados em áreas como administração, ciências econômicas, contabilidade, direito e tecnologia da informação.

Este é um excelente momento para profissionais de diferentes áreas que desejam ingressar em uma instituição reconhecida e contribuir para o desenvolvimento rural e agrícola do Distrito Federal

Como serão as provas do concurso Emater

O concurso Emater DF promete ser uma excelente oportunidade para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com vagas distribuídas em diversas áreas. A realização das provas em janeiro do próximo ano oferece um período razoável para que os candidatos possam se preparar de forma adequada.

Para aqueles que desejam ingressar na Emater DF, é fundamental que aproveitem o tempo disponível para estudar e revisar os conteúdos que serão cobrados nas provas objetivas e discursivas. Uma boa preparação pode fazer a diferença no desempenho e na classificação final.

Além disso, a validade de dois anos do concurso, com possibilidade de prorrogação, oferece a chance de futuras convocações e estabilidade no cargo para os aprovados. Portanto, a participação nesse processo seletivo pode ser um passo importante na carreira dos candidatos.

Acompanhar o cronograma, manter um plano de estudos consistente e focar nos conteúdos específicos para cada cargo são estratégias fundamentais para o sucesso no concurso da Emater DF

Sobre Emater

A Emater DF (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) é uma instituição fundamental na promoção do desenvolvimento rural e agrícola na região do Distrito Federal.

Seu papel central envolve:

a prestação de assistência técnica e extensão rural para agricultores e produtores rurais, visando aumentar a produtividade e a sustentabilidade no setor agropecuário local.

O concurso da Emater DF oferece oportunidades para profissionais com diversos níveis de escolaridade, abrangendo desde o ensino médio até o nível superior.

Os cargos disponíveis abarcam uma variedade de áreas, tais como:

agroindústria, agropecuária, economia doméstica, engenharia agronômica, medicina veterinária, administração, ciências econômicas, contabilidade, direito e tecnologia da informação.

Com as provas objetivas e discursivas programadas para janeiro do próximo ano, os candidatos têm tempo suficiente para se preparar e revisar os conteúdos relacionados às posições desejadas. Além disso, a validade do concurso e a possibilidade de prorrogação oferecem estabilidade e oportunidades de crescimento para os aprovados.

O concurso da Emater DF representa uma chance valiosa para profissionais que desejam integrar uma instituição que desempenha um papel crucial no apoio ao setor rural e agrícola do Distrito Federal.