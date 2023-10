Inscrições do ENEM 2023 são reabertas para este grupo, confira

As inscrições do ENEM 2023 são reabertas para um grupo específico de estudantes, e com isso, este grupo terá a oportunidade de buscar uma vaga no ensino superior. O Exame Nacional do Ensino Médio é reconhecido por avaliar o conhecimento dos participantes em várias áreas, abrindo portas para diversas instituições de ensino em todo o país.

Dessa forma, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e veja quem poderá fazer a inscrição, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Quais áreas de conhecimento o ENEM 2023 irá abranger?

Primeiramente, antes de entender o fato de que as inscrições do ENEM 2023 são reabertas para alguns estudantes, é importante entender quais são as áreas de conhecimento que esse exame abrange.

Dessa maneira, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia habilidades em áreas como:

Ciências Humanas;

Ciências da Natureza;

Linguagens;

Códigos e;

Matemática.

Sendo assim, uma pontuação sólida nesse exame é a chave para acessar cursos de graduação em universidades públicas e privadas.

Confira algumas formas estratégicas de utilizar a nota do ENEM

Uma das maiores vantagens de fazer o ENEM é a flexibilidade oferecida para o aproveitamento da nota.

Desse modo, confira abaixo algumas formas estratégicas de utilizar a nota do exame:

Sistema de Seleção Unificada (SiSU)

O SiSU proporciona acesso a vagas em universidades públicas em todo o Brasil.

Dessa forma, os candidatos que realizaram o ENEM 2023 podem concorrer a vagas em cursos de graduação que as instituições de ensino públicas oferecem por meio desse programa.

Programa Universidade para Todos (Prouni)

Além disso, o Prouni é a opção para quem deseja ingressar em instituições de ensino superior privadas com bolsas de estudo integrais ou parciais. Dessa maneira, a nota do ENEM é um critério fundamental para se qualificar e obter uma educação de alto nível.

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)

Já o FIES é uma alternativa que oferece financiamento com taxas de juros mais baixas para estudantes que desejam cursar uma graduação em uma instituição privada. Assim, o pagamento ocorre após a conclusão do curso, tornando a educação acessível.

Universidades portuguesas

O ENEM também abre portas para estudar no exterior. Isso ocorre porque algumas universidades em Portugal aceitam a nota do exame como critério de admissão, permitindo que estudantes brasileiros busquem uma educação internacional.

Processos seletivos das próprias universidades

Por fim, algumas instituições de ensino brasileiras possuem seus próprios processos seletivos e utilizam a nota do ENEM como critério de admissão, ampliando suas opções de ingresso no ensino superior.

Inscrições do ENEM 2023 são reabertas para este grupo, confira

Conforme mencionado acima, o ENEM 2023 reabriu as inscrições para um grupo específico de estudantes: pessoas privadas da liberdade, ou seja, aqueles que cumprem medidas socioeducativas.

O objetivo da medida é promover a inclusão educacional.

Veja alguns detalhes do ENEM PPL

As inscrições para o ENEM PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas da Liberdade) estão abertas até o dia 27 de outubro. Além disso, vale ressaltar que a realização das provas acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023.

Para se inscrever, um responsável pedagógico coleta as informações do participante. Caso seja necessário, os participantes podem ter acesso a atendimento especializado durante o exame.

O nível de dificuldade das provas é o mesmo das provas regulares, mas a aplicação ocorre nas unidades socioeducativas.

Como se preparar para o ENEM?

Para se preparar para o exame, é necessário seguir algumas orientações, tais como:

Elabore um cronograma de estudos

Organização é a chave para o sucesso no ENEM. Portanto, crie um cronograma detalhado que abranja todas as matérias que serão abordadas no exame.

Ademais, priorize os tópicos com os quais você tem mais dificuldade, mas não negligencie os pontos fortes.

Treine com simulados

Realizar simulados regulares é fundamental. Isso porque eles ajudam a ajustar o tempo de resposta, a lidar com a pressão do tempo e a avaliar o progresso.

Além disso, muitos desses simulados estão disponíveis gratuitamente, tornando-os acessíveis a todos.

Aprimore suas habilidades de redação

Lembre-se de que a redação é uma parte crucial do ENEM. Assim sendo, pratique a escrita de textos argumentativos, esteja atualizado sobre os principais temas sociais e domine a estrutura do texto dissertativo-argumentativo.

Participe de grupos de estudo

Finalmente, juntar-se a grupos de estudo pode ser uma ótima maneira de trocar conhecimento e obter diferentes perspectivas sobre os tópicos. Interagir com colegas de estudo pode fornecer insights valiosos.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato que que as inscrições do ENEM 2023 são reabertas para este grupo, faça sua inscrição e aproveite essa oportunidade!