Inscrições para o Concurso da Câmara dos Deputados se encerram nesta quarta (4)

O concurso da Câmara dos Deputados anuncia que as inscrições estão chegando ao fim. Portanto, os interessados têm até esta quarta-feira, 04 de outubro, para se inscreverem.

Ao todo são mais de 700 vagas.

Concurso da Câmara dos Deputados

O aguardado concurso da Câmara dos Deputados disponibiliza um total de 749 oportunidades, entre vagas imediatas e formação de cadastro reserva, para a carreira de analista legislativo.

As vagas estão distribuídas em diversas especialidades, exigindo nível superior. Para as especialidades de técnica legislativa, técnico em material e patrimônio, consultoria legislativa, consultoria de orçamento e fiscalização financeira, e informática legislativa, é aceito o diploma em qualquer área de formação.

Os cargos contemplados incluem:

Assistente Social

Consultoria Legislativa

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

Contador

Enfermeiro

Farmacêutico

Informática Legislativa

Médico

Técnica Legislativa

Técnico em Material e Patrimônio

Salários do concurso da Câmara dos Deputados

Os salários iniciais são atrativos, com R$26.196,30 para a maioria das especialidades. No entanto, para as especialidades de consultoria, o novo servidor aprovado no concurso da Câmara dos Deputados receberá R$34.812,19, incluindo a Função Comissionada (FC 3) de R$8.615,89.



Além dos vencimentos mencionados, os aprovados terão direito a benefícios, como:

Auxílio-alimentação no valor de R$1.331,59;

Assistência pré-escolar no valor de R$1.093,37;

Assistência médica e odontológica no valor de R$641,41;

Valor para exames médicos periódicos.

Esta é uma excelente oportunidade para profissionais qualificados que desejam fazer parte da equipe da Câmara dos Deputados e contribuir para o legislativo brasileiro. O edital do concurso da Câmara dos Deputados oferece uma variedade de especialidades, abrindo portas para diversos profissionais ingressarem no serviço público federal.

Como serão as provas do concurso da Câmara dos Deputados

O concurso da Câmara dos Deputados está avançando, e os candidatos já podem se preparar para as próximas etapas. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro, dependendo da especialidade escolhida pelos candidatos.

No dia 3 de dezembro, as provas objetivas e discursivas serão aplicadas para os cargos de analista legislativo, abrangendo as áreas de contador, Informática Legislativa, técnico em material e patrimônio, assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico.

Além disso, também ocorrerão as provas objetivas para o cargo de analista legislativo na atribuição de Consultoria (consultor legislativo e de orçamento e fiscalização financeira).

No dia 10 de dezembro, é a vez das provas objetivas e discursivas para os candidatos de analista legislativo na atribuição técnica legislativa. Também haverá as provas discursivas para o cargo de analista legislativo na atribuição de Consultoria (consultor legislativo e de orçamento e fiscalização financeira).

É importante lembrar que o edital do concurso da Câmara dos Deputados passou por retificações em setembro, que afetaram principalmente o cadastro reserva da seleção, cotas e conteúdo programático. No entanto, o número total de vagas disponíveis não foi alterado.

Retificação

As retificações agora incluem a divisão do cadastro reserva por grupos e cotas. Por exemplo, para a especialidade técnica legislativa, há um total de 250 vagas, com 33 para contratação imediata e 217 para cadastro de reserva. As 217 vagas do cadastro de reserva para a especialidade de técnica legislativa foram divididas em 163 para ampla concorrência, 43 para negros e 11 para pessoas com deficiência.

É importante observar que a Câmara dos Deputados alerta que caso um candidato declare indevidamente ser negro ou portador de deficiência no momento da inscrição e o equívoco seja constatado, ele deverá entrar em contato com a banca FGV para resolver a situação.

Como se inscrever

As inscrições do concurso da Câmara dos Deputados para as mais de 700 oportunidades terminam às 16h de quarta-feira, 4.

Para se inscrever é necessário acessar o portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e escolher o cargo desejado. É importante destacar que a taxa varia entre R$95 e R$120, devendo ser paga até o dia 5 de outubro.