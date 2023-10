Inscrições para o Concurso do CRBio de níveis médio e superior encerram hoje

O concurso do CRBio (Conselho Regional de Biologia da 7ª Região) anuncia que ainda dá tempo para se inscrever. As oportunidades são para níveis médio e superior.

Confira como se inscrever

Vagas do concurso do CRBio

O concurso tem como objetivo a constituição de um cadastro reserva para três cargos, que serão preenchidos de acordo com o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A lotação dos aprovados ocorrerá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná.

Para os candidatos que possuem ensino médio completo, as oportunidades estão nas seguintes funções: auxiliar administrativo/financeiro e agente fiscal. Os salários correspondentes a esses cargos são, respectivamente, R$ 2.682,65 e R$ 2.844,83. Além disso, o agente fiscal deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.

No caso do cargo de fiscal biólogo, a exigência inclui um diploma de bacharel ou licenciado em um curso relacionado à história natural ou às ciências biológicas, em todas as suas especialidades, ou licenciado em ciências com habilitação em biologia e registro no órgão de classe. Além disso, é necessário possuir CNH válida. A remuneração para este cargo é de R$ 4.588,37.

Os servidores do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região também recebem benefícios que incluem auxílio-creche, vale-refeição, vale-transporte, além de um plano de saúde e odontológico com coparticipação.

Como serão as provas do concurso do CRBio

O processo seletivo promovido pelo CRBio 7 PR será composto por duas etapas distintas. A primeira delas é a prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada a todos os candidatos. A segunda fase consiste na avaliação de títulos, com caráter classificatório, direcionada aos concorrentes com formação de nível superior.



Você também pode gostar:

A prova objetiva envolverá questões de múltipla escolha, abordando diferentes áreas de conhecimento:

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Atualidades

Legislação

Informática

Conhecimentos Específicos

A realização deste exame está programada para ocorrer na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, em 29 de outubro de 2023. Os detalhes sobre os locais e horários de aplicação serão informados posteriormente por meio do edital de convocação, que será divulgado oportunamente.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da Fundação FAFIPA (www.fundacaofafipa.org.br), banca organizadora.

As taxas variam a depender do nível de escolaridade:

R$ 60 (nível médio) e R$ 80 (superior)

Outros concursos

Mais uma grande oportunidade para quem deseja realizado o concurso público da CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Ao todo são 50 vagas. Sobre o concurso público da CNPQ Oportunidades estão disponíveis para a carreira de Analista em Ciência e Tecnologia, que exige formação de nível superior. A sede deste órgão está localizada em Brasília, no Distrito Federal. O concurso oferece vagas nas seguintes especialidades: Administração e Recursos Logísticos (8 vagas)

Desenvolvimento e Arquitetura de Software (2 vagas)

Gestão de Dados Corporativos (1 vaga)

Gestão e Acompanhamento de Projetos e Programas em CT&I (19 vagas)

Gestão e Governança de Tecnologia da Informação (2 vagas)

Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil (8 vagas)

Infraestrutura de Tecnologia da Informação (2 vagas)

Administração de Pessoal (8 vagas) Os salários iniciais para essas posições são de R$ 5.913,57. Além disso, os candidatos podem contar com benefícios, incluindo um auxílio-alimentação no valor de R$ 658, além de gratificações de desempenho que podem atingir até R$ 1.974 e retribuição por titulação que pode chegar a até R$ 4.746,56 para doutores. Com esses adicionais, os vencimentos totais podem alcançar até R$ 13.292,13. Como se inscrever neste concurso público da CNPQ As inscrições estão abertas até 23 de outubro. Os interessados devem realizar cadastro pelo site www.cebraspe.org.br. A taxa de participação custa R$ 120, mas é possível solicitar isenção do pagamento. Os grupos que podem pedir gratuidade são: membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Como serão as provas do concurso público da CNPQ As avaliações objetivas compreendem 120 questões do tipo “certo” ou “errado”, enquanto a prova discursiva exige a redação de um texto. Essas etapas estão agendadas para o dia 14 de janeiro de 2024, com localização no Distrito Federal. O programa abrange os seguintes temas: Língua Portuguesa

Legislação e Ética na Administração Pública

Raciocínio Lógico e Quantitativo

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Administração Pública

Informática (exceto para vagas da mesma área)

Língua Inglesa

Conhecimentos Específicos Além disso, será conduzida uma análise de títulos, com o envio dos documentos em um período a ser posteriormente definido. Para essa fase, serão considerados certificados e diplomas de especialização, mestrado e doutorado, bem como comprovantes de experiência profissional.