inscrições para Vestibular de Medicina 2024 terminam nesta segunda-feira (30)

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

Dentre as tantas opções de cursos de graduação oferecidas, a UCPel oferece o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o país.

O calendário da próxima edição do Vestibular de Medicina da instituição já foi divulgado e os estudantes interessados devem ficar atentos: o período de inscrições será encerrado nesta segunda-feira, 30 de outubro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UCPel. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UCPel: inscrições terminam nesta segunda (30)

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UCPel será encerrado às 23h59 desta desta segunda-feira, 30 de outubro.

Os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível na página do Vestibular de Medicina da UCPel. Não serão aceitas inscrições realiadas de outras maneiras.

Além disso, no momento da inscrição, os candidatos deverão indicar uma língua estrangeira para a prova online. As opções são: inglês ou espanhol.

Ficou com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UCPel e consulte mais informações sobre o processo seletivo.



Vestibular de Medicina UCPel: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$350,00 para participar do Vestibular de Medicina da UCPel. O pagamento deverá ser feito até esta terça-feira, dia 31 de outubro, via PIX ou boleto bancário.

Devemos ressaltar que, segundo as informações divulgadas pela UCPel, os candidatos poderão verificar a confirmação do pagamento da taxa de inscrição no site do Vestibular a partir de três dias úteis após a realização do pagamento.

Vestibular de Medicina UCPel: funcionamento da prova

Todos os candidatos inscritos no Vestibular de Medicina 2024 da UCPel deverão realizar uma prova remota no dia 19 de novembro, a partir das 9h.

Nesta edição do processo seletivo de Medicina, a prova será realizada em etapa única e terá 3 horas de duração. O exame será composto por 30 questões objetivas de múltipla escolha (objetivas) sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base em uma proposta sobre um tema atual.

Para que que nenhum imprevisto atrapalhe os candidatos na realização da prova online, a UCPel irá organizar testes de compatibilidade. Veja as datas a seguir:

06, 08 e 10 de novembro, das 10h às 11h; das 15h às 16h e das 19h às 20h;

07 e 09 de novembro, das 10h às 11h e das 16h às 17h.

Embora a participação não seja obrigatória, é muito importante que os participantes se certifiquem de que possuem todos os equipamentos necessários para a realização da prova.

Vestibular de Medicina UCPel: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UCPel está oferecendo 155 vagas para o curso de Medicina ministrado na cidade de Pelotas, em que está localizado o campus principal da instituição.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo poderão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UCPel: divulgação dos gabaritos e resultados

Todos os participantes poderão acessar o caderno de questões e o gabarito da prova objetiva a partir das 16h do dia 19 de novembro. Os documentos estarão disponíveis em formato PDF no site oficial da UCPel.

Conforme indicado no edital do processo seletivo da UCPel, todos os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito até o dia 20 de novembro. Os resultados dos recursos serão divulgados pela instituição em até 24h após o recebimento dos mesmos.

Por fim, o resultado final do processo seletivo será divulgado a partir das 16h do dia 29 de novembro. Para acessar a classificação final e o boletim de desempenho, os candidatos deverão acessar o site do Vestibular da UCPel e clicar em “Acompanhar Inscrição”.