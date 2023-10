Inscrições reabertas DESTE Concurso para Guarda Municipal; Inscreva-se!

Mais um concurso para Guarda Municipal com as inscrições reabertas. Uma grande chance para quem deseja entrar para a categoria.

As vagas são para Sorocaba, São Paulo.

Vagas concurso para Guarda Municipal

As inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Sorocaba, em São Paulo, foram reabertas e agora vão até o dia 13 de novembro.

Este movimento ocorreu devido a uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP) que solicitou a revisão do edital, resultando na eliminação dos critérios de idade máxima (anteriormente, até 35 anos) e altura mínima (anteriormente, 1,59m para mulheres e 1,65m para homens).

Aqueles que já se inscreveram entre 29 de junho e 31 de julho terão suas inscrições mantidas automaticamente. Para aqueles que optaram por desistir de participar, houve a oportunidade de solicitar a devolução da taxa de inscrição entre 21 e 29 de setembro.

Este concurso oferece 50 vagas no total, sendo 40 destinadas a candidatos do sexo masculino e 10 para candidatas do sexo feminino. Os pré-requisitos para a candidatura incluem a conclusão do ensino médio e a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “AB” (que permite condução de moto e carro) ou superior.

A remuneração inicial para os guardas municipais em início de carreira é de R$ 4.325,28, já considerando o adicional de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). A carga de trabalho semanal é de 40 horas.

Como serão as provas do concurso para Guarda Municipal



Você também pode gostar:

As datas das provas objetivas e de redação estão marcadas para o dia 17 de dezembro. A prova objetiva consistirá na resolução de 50 questões de múltipla escolha, enquanto a prova de redação exigirá que os candidatos elaborem um texto dissertativo. O conteúdo programático abrangerá os seguintes temas:

Língua Portuguesa

Matemática

Raciocínio Lógico

Atualidades

Conhecimentos Específicos

Além das provas, os candidatos do concurso para Guarda Municipal devem estar cientes de que o processo de aprovação incluirá outras três etapas, ainda sem datas definidas: teste de aptidão física, avaliação psicológica e exame toxicológico.

Vale ressaltar que a seleção terá uma validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. Essa validade poderá ser prorrogada uma vez, por igual período, a critério da corporação, conforme estabelecido no edital. Portanto, os candidatos devem se preparar para todas as etapas do concurso, com determinação e foco em suas metas de aprovação.

Como se inscrever neste concurso para Guarda Municipal

Os interessados deverão se inscrever por meio de formulário eletrônico disponível na página www.vunesp.com.br. A taxa de participação custa R$ 85.

O que faz um guarda

As funções de um Guarda Municipal envolvem uma série de responsabilidades que visam garantir a segurança e a ordem em áreas públicas de uma cidade. Eles atuam na prevenção de crimes, respondem a chamadas de emergência, fiscalizam o cumprimento das leis municipais, protegem prédios e bens públicos, controlam o tráfego, oferecem segurança em eventos e muito mais.

Além disso, as Guardas Municipais podem desempenhar um papel importante em programas sociais, como a proteção de grupos vulneráveis, e também auxiliam na mediação de conflitos para evitar confrontos. Trabalhar em equipe com outras forças de segurança e manter uma relação de confiança com a comunidade são partes essenciais de seu trabalho.

É importante lembrar que as funções da Guarda Municipal podem variar de acordo com as leis e regulamentos específicos de cada município, portanto, suas responsabilidades podem ser adaptadas às necessidades locais.

Outras funções

Patrulhamento e Prevenção de Crimes: Guardas Municipais fazem rondas regulares para evitar a ocorrência de crimes e garantir que as pessoas se sintam seguras nas áreas públicas.

Guardas Municipais fazem rondas regulares para evitar a ocorrência de crimes e garantir que as pessoas se sintam seguras nas áreas públicas. Atendimento de Emergências: Eles respondem a chamadas de emergência, como acidentes, incidentes de violência ou situações de risco, prestando assistência e tomando as medidas necessárias para garantir a segurança.

Eles respondem a chamadas de emergência, como acidentes, incidentes de violência ou situações de risco, prestando assistência e tomando as medidas necessárias para garantir a segurança. Fiscalização de Regras Locais: Também fiscalizam o cumprimento das regras locais, como regulamentos de trânsito e códigos de postura da cidade.

Também fiscalizam o cumprimento das regras locais, como regulamentos de trânsito e códigos de postura da cidade. Proteção de Prédios e Bens Públicos: Zelam pela segurança de edifícios, instalações e bens públicos, evitando danos ou vandalismo.

Zelam pela segurança de edifícios, instalações e bens públicos, evitando danos ou vandalismo. Controle de Tráfego: Realizam operações de trânsito para manter o tráfego fluindo de forma segura, garantindo que as normas de trânsito sejam seguidas.