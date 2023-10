Insider revela que Gigi Hadid está apaixonada por Bradley Cooper ‘por um tempo’

Gigi Hadid está supostamente se divertindo com Bradley Coopercom a dupla sendo vista duas vezes na cidade de Nova York na última semana.

Hadid está solteira há dois anos após seu divórcio do One Direction Zayn Malik em 2021, após seis anos de casamento. Eles tiveram um filho juntos, que nasceu em 2020.

Gigi Hadid e Bradley Cooper: uma combinação perfeita?

Hadid é uma das modelos mais famosas do mundo e já fez 45 aparições na Vogue. Ela ganhou o prêmio de Modelo Internacional do Ano em 2016.

Tanoeiropor outro lado, é um famoso ator de Hollywood, que ganhou três Óscar nomeações.

Em termos de sua vida amorosa, ele era casado com Jennifer Esposito por um ano até 2007 e depois datado Irina Shayk de 2015 a 2019. Tem um filho do relacionamento com Shaykuma filha nascida em 2017.

Quão sério é o relacionamento de Gigi Hadid e Bradley Cooper?

Uma fonte disse à People que eles estão se conhecendo, mas as coisas continuam casuais por enquanto.

“Eles estão se divertindo”, disse a fonte.

“Ela é independente, ocupada e seus dias são cheios de responsabilidades, então não vejo nada sério acontecendo imediatamente.

“Eles têm coisas em comum, então é possível ver o progresso.

“Parece super casual agora, mas os dois têm filhos, grandes carreiras, vidas ocupadas e entendem como é a vida nesses círculos.

“É fofo… e tem uma atração.

“Ela tem uma espécie de queda por ele há algum tempo.”

Os avistamentos de Gigi Hadid e Bradley Cooper

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez no dia 5 de outubro. Eles saíram da Via Carota, local comum de encontro de celebridades, no mesmo SUV.

Eles reapareceram no dia 8 de outubro, quando frequentavam um restaurante em Nova York, com Tanoeiro mais tarde, levando-a pela cidade que nunca dorme.