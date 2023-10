O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente uma decisão que trará alívio para muitos beneficiários que se aposentaram por invalidez após a Reforma da Previdência de 2019.

INSS anuncia importante notícia para quem se aposentou por invalidez

Neste mês, o INSS divulgou a suspensão da idade mínima obrigatória para quem solicitar a aposentadoria por incapacidade permanente. Essa mudança é resultado de uma determinação judicial em resposta a uma Ação Civil Pública do Espírito Santo.

A suspensão da idade mínima para aposentadoria por invalidez

Antes dessa decisão, a Reforma da Previdência de 2019 havia introduzido mudanças significativas no cálculo das aposentadorias. Isso incluía a aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente.

Desse modo, como resultado, muitos aposentados por invalidez estavam recebendo valores menores do que os segurados que estavam no auxílio-doença. No entanto, a decisão do INSS visa reparar essa disparidade de repasse.

Com essa novidade, os beneficiários que receberam auxílio-doença por um período antes de serem concedidos o benefício por incapacidade permanente não serão mais obrigados a pagar retroativamente por essa diferença.

Em suma, isso significa que os descontos que estavam sendo feitos deixarão de existir, e novas cobranças nesse sentido não serão aplicadas. A garantia dessa mudança foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União.

O aplicativo Meu INSS



O INSS também está modernizando a forma como os beneficiários acessam seus serviços. Foi criado o aplicativo “Meu INSS”, que permite que uma série de serviços que anteriormente só podiam ser acessados em agências físicas do INSS estejam disponíveis em qualquer dispositivo eletrônico, como celulares e tablets.

Dessa forma, isso torna mais fácil e conveniente para os beneficiários acessar as informações e serviços relacionados à Previdência Social.

Como se cadastrar no app Meu INSS?

Realizar o cadastro no aplicativo Meu INSS é um processo muito eficiente e simples. Uma vez que para acessar os serviços disponíveis, é necessário baixar o aplicativo em seu celular, o qual está disponível tanto para sistemas IOS quanto para Android.

Após o download, o próximo passo é o cadastro. Ao se cadastrar, você será solicitado a fornecer algumas informações pessoais, incluindo:

Número do CPF

Nome completo

Data e local de nascimento

Nome da mãe

Após preencher esses dados, poderá obter acesso aos serviços oferecidos no aplicativo.

Serviços disponíveis no aplicativo

O aplicativo Meu INSS oferece uma série de serviços e informações úteis para os beneficiários. Alguns dos principais serviços incluem:

Consulta de extratos: os beneficiários podem verificar informações sobre pagamentos, histórico de contribuições e muito mais.

Agendamentos: é possível agendar atendimentos presenciais nas agências do INSS de forma mais prática e conveniente.

Atualizações de dados pessoais: os beneficiários podem atualizar informações pessoais, como endereço e telefone, de maneira simples e rápida.

Salário-maternidade: o aplicativo permite que as mães acessem informações sobre o salário maternidade e realizem solicitações relacionadas a esse benefício.

Calculadoras disponíveis: o aplicativo oferece calculadoras que auxiliam os beneficiários a estimar valores de aposentadoria e outros benefícios.

Em resumo, a suspensão da idade mínima para aposentadoria por invalidez e a disponibilidade do aplicativo Meu INSS representam avanços significativos no sistema previdenciário brasileiro.

Assim, essas mudanças visam aperfeiçoar o acesso e a equidade dos benefícios para os segurados do INSS, tornando o processo mais eficiente e transparente. Portanto, é aconselhável que os beneficiários aproveitem essas inovações para facilitar o gerenciamento de seus benefícios previdenciários.

Cuidado com golpes relacionados ao INSS

Se receber uma ligação ou e-mail inesperado que solicite informações pessoais ou financeiras, não forneça nada. Entre em contato diretamente com o INSS para verificar a legitimidade da solicitação.

Além disso, esteja atualizado sobre as políticas e procedimentos do INSS. Quanto mais informado você estiver, mais preparado estará para identificar possíveis golpes.