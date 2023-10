O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acaba de divulgar um comunicado que terá um impacto significativo na vida de milhares de brasileiros.

INSS anuncia mudanças importantes e alerta para fraudes

Como um dos órgãos mais importantes do país, o INSS é responsável por controlar a previdência social e distribuir benefícios vitais para a população. Portanto, qualquer anúncio feito por esta instituição é de extrema importância.

O INSS desempenha um relevante papel na vida dos brasileiros

O INSS está entre os órgãos governamentais mais cruciais no Brasil, pois desempenha um papel fundamental na vida de todos os trabalhadores brasileiros. Isso porque ele é responsável por gerenciar a previdência social e garantir que benefícios essenciais cheguem às contas bancárias da população. Portanto, qualquer informação ou mudança divulgada por esse órgão afeta diretamente a vida das pessoas.

INSS anuncia novidades nas perícias médicas

O INSS emitiu um comunicado que trouxe uma boa notícia para muitos brasileiros, especialmente aqueles que estão aguardando ansiosamente o agendamento de perícias médicas. Uma vez que esse procedimento é de extrema importância para os trabalhadores que precisam se afastar do trabalho temporariamente ou permanentemente devido a problemas de saúde.

No entanto, o longo tempo de espera e outros problemas relacionados aos pedidos de afastamento e aposentadoria por invalidez têm sido fonte de frustração para muitos.

Antecipação das consultas para facilitar os benefícios



Uma boa notícia é que agora há uma data para o fim desses problemas. O INSS está tomando medidas para antecipar as consultas de perícias médicas, agilizando assim o processo de solicitação de benefícios.

Desse modo, os trabalhadores que esperam há mais de 45 dias por uma consulta serão contatados individualmente pelo órgão. Isso se aplica especialmente àqueles que estão aguardando por benefícios relacionados a incapacidades temporárias, anteriormente conhecidos como auxílio-doença.

Fique atento às ligações do INSS

É importante que os beneficiários estejam atentos às ligações do INSS, pois a autarquia entrará em contato através do número (11) 2135-0135, com DDD de São Paulo. Contudo, vale ressaltar que o INSS não fará contato via WhatsApp. Portanto, certifique-se de verificar seu celular ou telefone fixo regularmente.

Alerta contra golpes

De acordo com o INSS, aproximadamente 637 mil pessoas estão na fila de espera para as perícias médicas. Esse número expressivo atraiu a atenção de criminosos que estão aplicando golpes na população em nome do órgão nacional. Portanto, é crucial que os beneficiários estejam alertas e conscientes para evitar cair em armadilhas.

Como identificar golpes do INSS

O INSS enfatiza que nunca solicitará fotos de documentos, informações bancárias, senhas ou números de outros documentos durante suas ligações.

Desse modo, durante o contato telefônico do INSS, você ouvirá o atendente se identificando e fornecendo informações pessoais. Dessa forma, a única coisa que deve fazer é confirmar seus dados. Se alguém pedir informações bancárias, tenha cuidado, pois pode ser um golpe.

Proteja-se contra fraudes

A proteção contra fraudes é essencial, pois os criminosos podem usar informações obtidas indevidamente para realizar compras, solicitar empréstimos e causar problemas significativos. Portanto, é fundamental que todos estejam atentos e sigam as precauções necessárias para evitar serem vítimas desses golpes.

Em resumo, o comunicado recente do INSS traz boas notícias para aqueles que aguardam perícias médicas, mas também destaca a importância de se proteger contra possíveis golpes. Desse modo, esteja vigilante, confirme a identidade dos atendentes do INSS e nunca compartilhe informações sensíveis durante ligações suspeitas.

Proteger-se contra fraudes é essencial para manter sua segurança financeira e pessoal. Além disso, não clique em nenhum link que receber em nome do INSS, bem como não realize nenhum tipo de depósito para receber benefícios. Já que estas são práticas típicas de golpes que envolvem o nome do Instituto.