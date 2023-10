INSS anuncia nova tabela de idade para receber a pensão por morte

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma instituição governamental brasileira responsável por administrar os benefícios previdenciários do país. Um desses benefícios, a pensão por morte, é uma garantia financeira oferecida aos dependentes de um segurado falecido.

No entanto, com as recentes alterações na legislação previdenciária, o processo de obtenção desse benefício tornou-se mais complexo. Neste artigo, vamos explorar em profundidade as nuances do INSS e da pensão por morte, além de desvendar as implicações da nova tabela de idade para o recebimento desse benefício.

O Que é Pensão por Morte?

A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado do INSS que veio a falecer. Funciona como uma rede de segurança financeira, garantindo a continuidade do sustento da família após a perda de sua principal fonte de renda.

Quem tem Direito à Pensão por Morte?

A legislação atual reconhece como dependentes e, portanto, elegíveis para receber a pensão por morte:

Cônjuges, incluindo parceiros em união estável;

Filhos menores de 21 anos;

Filhos maiores de idade, desde que possuam alguma deficiência que os torne incapazes de se sustentarem financeiramente;

Pais e irmãos do segurado, desde que comprovem dependência financeira.

Duração da Pensão por Morte para os Dependentes

A duração do benefício está diretamente relacionada à idade e à condição do dependente no momento do óbito do segurado.



Você também pode gostar:

Para filhos menores de 21 anos, a pensão é concedida até que atinjam a maioridade;

No caso de filhos inválidos ou com alguma deficiência, o benefício é vitalício.

A Nova Tabela de Idade

A duração da pensão por morte para o cônjuge depende de três fatores cruciais:

Tempo de relacionamento: Se o casamento ou união estável tiver menos de 2 anos de duração, a pensão por morte será concedida por apenas 4 meses. Contribuições do falecido ao INSS: Caso o falecido tenha realizado menos de 18 contribuições ao INSS, os dependentes terão direito à pensão por morte por apenas 4 meses. Idade do cônjuge na data do óbito: A duração máxima da pensão por morte varia de acordo com a idade do cônjuge no dia do falecimento do segurado:

Idade do Cônjuge Duração da Pensão < 22 anos 3 anos 22 – 27 anos 6 anos 28 – 30 anos 10 anos 31 – 41 anos 15 anos 42 – 44 anos 20 anos ? 45 anos Vitalício

Portanto, somente o cônjuge com mais de 45 anos e que esteve em um relacionamento de mais de dois anos com o segurado falecido, que realizou mais de 18 contribuições ao INSS, poderá receber a pensão por morte por tempo indeterminado.

Novas Regras para Receber Pensão por Morte

A reforma da previdência de 2019 alterou o cálculo do benefício. O novo cálculo estabelece uma cota de 50% do benefício do segurado falecido, acrescida de 10% por dependente, até o limite de 100%.

Número de Dependentes Percentual da Aposentadoria 1 60% 2 70% 3 80% 4 90% ? 5 100%

Dessa forma, o INSS pagará uma pensão integral apenas se houver cinco ou mais dependentes.

Como Receber 100% do Valor da Pensão Após a Reforma?

A pensão integral pode ser concedida nas seguintes situações:

Caso haja cinco ou mais dependentes do segurado falecido;

Se houver dependente com invalidez ou deficiência que o torne incapaz;

Se a morte ocorreu por acidente de trabalho ou doença profissional;

Se a morte ocorreu antes de 13 de novembro de 2019 e a pensão ainda não foi requerida.

Quando a Pensão é Cortada?

A pensão pode ser suspensa nas seguintes situações:

Quando os dependentes atingem os limites de idade estabelecidos;

Quando o dependente com invalidez ou deficiência recupera sua capacidade;

Se o beneficiário for condenado por participação na morte do segurado;

Se o segurado com morte presumida for encontrado vivo.

Acumulação de Pensões

É possível receber mais de uma pensão por morte, desde que o segurado atenda às exigências legais. No entanto, para pensões provenientes de um mesmo regime previdenciário, só é permitido o recebimento de uma, sendo escolhida a mais vantajosa para o beneficiário.

Além disso, a pensão por morte pode ser acumulada com outros benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

Como Solicitar a Pensão por Morte?

O pedido pode ser realizado através do site Meu INSS ou pelo aplicativo de mesmo nome. Também é possível solicitar o benefício pelo telefone 135.

Documentação Necessária

A solicitação da pensão por morte requer a apresentação de uma série de documentos, como CPF do segurado falecido e dos dependentes, documentos comprobatórios de tempo de contribuição, relação com o segurado, dependência econômica, resultado de perícia médica (se aplicável), além do atestado de óbito.

Prazo para Recebimento da Pensão

O pedido de pensão por morte pode ser feito a qualquer momento. No entanto, se o dependente solicitar o benefício até 90 dias após a data da morte, receberá o valor retroativo referente a todo o período. Para dependentes menores de 16 anos, este prazo é estendido para 180 dias.

Ademais, as mudanças nas regras do INSS e da pensão por morte trouxeram maior complexidade ao processo de solicitação do benefício. Portanto, é importante se manter atualizado sobre as alterações na legislação previdenciária para garantir seus direitos.

Em caso de dúvidas, recomendamos buscar a orientação de um especialista em direito previdenciário.