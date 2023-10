INSS e Banco do Brasil revolucionam o atendimento aos aposentados e pensionistas com serviço INÉDITO

Nesta semana, o Banco do Brasil (BB) apresentou uma nova ferramenta desenvolvida para os aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo representantes da instituição, esta inovação é pioneira no mercado bancário brasileiro. Com isso, pretende-se oferecer maior segurança e uma série de vantagens para o segmento de aposentados e pensionistas.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela instituição, cerca de 5,5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS confiam na instituição para receber seus pagamentos mensais.

Dentre esse contingente, aproximadamente 2,3 milhões utilizam o cartão benefício. Assim, esse método é especialmente conveniente para aqueles que não mantêm nenhum vínculo bancário formal, evitando a necessidade de abrir uma conta tradicional.

Essa nova ferramenta promete ser uma revolução em experiência financeira, oferecendo soluções personalizadas e modernas que atendam às necessidades específicas dos beneficiários do INSS.

O dispositivo foi desenvolvido com uma tecnologia avançada, para simplificar e otimizar as transações financeiras para este grupo de clientes.

Afinal, a instituição entende que aposentados e pensionistas do INSS têm demandas específicas e merecem uma abordagem personalizada que leve em consideração suas particularidades.

Banco do Brasil lança ferramenta online para aposentados e pensionistas do INSS



Até hoje, para consultar o extrato de pagamentos os aposentados e pensionistas do INSS enfrentam uma jornada que exige uma visita presencial a agência bancária.

Contudo, uma revolucionária ferramenta do Banco do Brasil está prestes a simplificar drasticamente essa experiência, tornando-a completamente online.

Ao longo do último ano, a média mensal de consultas de saldos e extratos de benefícios realizadas nos canais físicos do banco totalizou impressionantes 4 milhões de acessos.

Agora, esses beneficiários do INSS terão a conveniência de acessar suas informações de forma online, eliminando a necessidade de deslocamentos.

O acesso à nova ferramenta é fácil e seguro. Para utilizar o serviço, é necessário que todos os beneficiários tenham uma conta no portal Gov.br, com um nível de segurança prata ou ouro.

Com isso, irá garantir a privacidade e proteção dos dados dos usuários, garantindo uma experiência tranquila e confiável.

“A inclusão digital dos aposentados e pensionistas do INSS marca um avanço significativo, especialmente considerando os desafios enfrentados por muitos em relação à distância e mobilidade necessária para acessar os pontos de atendimento presencial”, afirmou em comunicado o vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade do Banco do Brasil, José Ricardo Sasseron, em uma entrevista.

Ele explicou ainda que para obter informações, os clientes do BB podem simplesmente consultar o aplicativo do banco, garantindo uma experiência ágil e conveniente.

Aqueles que não são clientes podem acessar a Plataforma Setor Público do BB, ampliando o acesso a informações e serviços financeiros de forma mais inclusiva.

A ferramenta será disponibilizada apenas para correntistas?

A resposta é NÃO! Como mencionamos anteriormente, a inovação anunciada pelo banco trará vantagens tanto para os correntistas quanto para aqueles que não mantêm contas no banco.

Com isso, pretende-se aumentar a transparência nas operações financeiras dos segurados por meio da disponibilização de extratos acessíveis.

Quando um aposentado ou pensionista tem seu benefício aprovado e não fornece informações de conta bancária, o INSS emite o cartão benefício.

Este cartão possibilita o saque dos pagamentos em caixas eletrônicos, mesmo para aqueles que não possuem um relacionamento bancário.

Dessa forma, o objetivo é melhorar a experiência financeira e a segurança dos aposentados, pensionistas e segurados do INSS.

Atualmente, de acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Previdência Social, aproximadamente 37 milhões de indivíduos está recebendo diversos tipos de benefícios previdenciários.

Esses benefícios abrangem uma ampla gama de situações, alguns auxílios temporários, como o auxílio-doença e o salário-maternidade. Além disso, estão incluídos também pagamentos de natureza mais perene, como os benefícios de aposentadoria e pensão por morte.

Esses números nos mostra com clareza a importância do INSS em nossa sociedade, fornecendo apoio financeiro essencial para os cidadãos em momentos de necessidade.

Principalmente, em períodos de doença ou licença-maternidade, bem como garantindo a segurança financeira na aposentadoria e em situações de perda de entes queridos.