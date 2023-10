INSS emite ALERTA sobre serviços previdenciários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece diversos serviços previdenciários para os cidadãos. Seja para solicitar benefícios, fazer cadastros, requerer auxílio por incapacidade temporária, entrar com recursos administrativos e muitos outros mais de 90 serviços disponíveis, os segurados podem acessar diretamente a plataforma Meu INSS sem a necessidade de intermediários. É importante ressaltar que a concessão de benefícios previdenciários segue critérios legais e apenas os segurados que atendem aos requisitos terão direito aos benefícios. Nesse sentido, o INSS faz um alerta: não é necessário pagar para obter informações sobre os direitos previdenciários.

Benefícios e Serviços Disponíveis no INSS

O INSS oferece mais de 90 serviços que podem ser acessados pelos cidadãos brasileiros. Entre eles, destacam-se os seguintes:

Pedido de benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença; Cadastro para contribuição previdenciária como facultativo, individual ou Microempreendedor Individual (MEI); Requerimento de auxílio por incapacidade temporária; Recurso administrativo para contestar decisões do INSS; Entre outros serviços relacionados à Previdência Social.

Acesso aos Serviços do INSS

Para acessar os serviços do INSS, o cidadão pode utilizar a plataforma online do Meu INSS ou ligar para a Central 135. Ambos os canais são totalmente gratuitos e estão disponíveis para o cidadão realizar seu requerimento de benefícios, tirar dúvidas, fazer inscrição e entrar com recursos.

É importante ressaltar que não é necessário contratar intermediários para obter os serviços do INSS. A concessão de benefícios previdenciários segue critérios legais, e somente o segurado que tiver direito poderá obter o benefício. Portanto, qualquer promessa de aceleração do processo mediante pagamento de taxas deve ser tratada com cautela.

Cuidados com a Segurança dos Dados Pessoais

Ao utilizar os serviços do INSS, é fundamental tomar precauções para garantir a segurança dos seus dados pessoais. Nunca forneça sua senha de cartão bancário ou documentos originais a terceiros. Além disso, evite compartilhar fotos de documentos ou realizar biometria facial com pessoas não autorizadas.



Você também pode gostar:

Caso você tenha alguma reclamação sobre a atuação de intermediários ou identifique algum tipo de fraude, é possível fazer uma denúncia na Ouvidoria do INSS, acessível pela Central 135.

Evitando intermediários

Embora o acesso aos serviços previdenciários seja gratuito e direto pelo Meu INSS, algumas pessoas optam por contratar intermediários na esperança de acelerar a concessão de benefícios. No entanto, é importante destacar que a concessão de benefícios previdenciários depende do cumprimento de critérios legalmente estabelecidos e não há garantia de agilidade ao contratar um intermediário. Portanto, é recomendado que os segurados façam seus requerimentos diretamente pelo Meu INSS, garantindo assim a transparência e a agilidade no processo.

Reclamações e denúncias

Caso o segurado tenha alguma reclamação ou denúncia sobre a atuação de intermediários no processo de concessão de benefícios, é possível fazer uma reclamação na Ouvidoria do INSS. A Ouvidoria do INSS é responsável por receber manifestações dos segurados e investigar possíveis irregularidades. Para entrar em contato com a Ouvidoria, basta ligar para a Central 135.

Canais de atendimento

O INSS disponibiliza uma ampla gama de serviços aos cidadãos brasileiros, que podem ser acessados de forma gratuita através da plataforma Meu INSS ou pela Central 135. É importante que os segurados utilizem essa ferramenta para realizar seus requerimentos, obter informações sobre seus benefícios e acompanhar o andamento de seus processos. Em caso de dúvidas ou reclamações, a Ouvidoria do INSS está disponível para atender os segurados.

Porém, é fundamental tomar cuidado com a segurança dos seus dados pessoais ao utilizar os serviços do INSS. Não compartilhe informações sensíveis com terceiros e, caso identifique qualquer tipo de fraude, faça uma denúncia na Ouvidoria do INSS.