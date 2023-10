INSS faz COMUNICADO sobre Empréstimo Consignado e brasileiros comemoram

O empréstimo consignado é uma opção bastante atrativa para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos para pagamento, essa modalidade de crédito desconta as parcelas diretamente do benefício, o que requer atenção por parte dos beneficiários.

Antes de contratar um empréstimo, é essencial compreender a finalidade do crédito e qual porcentagem do salário será comprometida com a dívida.

Uma informação importante é que, para aqueles que não têm interesse em fazer um empréstimo consignado, é possível bloquear o benefício para esse tipo de serviço, evitando assim que fraudadores realizem empréstimos não autorizados. Caso o beneficiário necessite de dinheiro extra, ele pode solicitar o desbloqueio.

É fundamental entender que a contratação de qualquer empréstimo é uma transação comercial privada realizada entre a pessoa e a instituição financeira. O papel do INSS é apenas operacionalizar os pagamentos e descontos. Para que o segurado possa realizar esse tipo de operação, é necessário desbloquear seu benefício para empréstimos.

O INSS adota uma medida preventiva de bloquear todo benefício novo para a contratação de empréstimos pelos primeiros 90 dias, a contar da data de concessão. Após esse prazo, o beneficiário pode solicitar a operação por meio do Meu INSS, utilizando a conta Gov.br (selo ouro ou prata), ou agendando pelo telefone 135.

Caso o beneficiário identifique empréstimos não solicitados em seu benefício, é importante acessar o site do Consumidor.gov.br e registrar a reclamação. Esse site é mantido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, que cuida dessas situações desde 2019. A Senacon tem o poder de determinar o cancelamento do empréstimo. Caso seja um golpe, é recomendável também fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia.

O INSS está sempre atento a essas situações e disponível para orientar e auxiliar o cidadão, além de revisar constantemente suas normas para coibir qualquer prática abusiva. Com essas dicas, o beneficiário tem mais chances de encontrar condições adequadas às suas possibilidades de pagamento, com segurança e privacidade.

Como bloquear ou desbloquear o benefício para empréstimo consignado

O segurado que deseja bloquear ou desbloquear o benefício para empréstimo consignado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS e seguir os passos abaixo:



Você também pode gostar:

Entre no Meu INSS Clique no botão “Novo Pedido”. Digite “bloquear” ou “desbloquear”. Na lista, escolha o nome do serviço/benefício. Leia as instruções exibidas na tela e siga os passos indicados.

Lembre-se de que a reprodução deste conteúdo é gratuita, desde que citada a fonte: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entenda a finalidade do crédito

Antes de contratar um empréstimo consignado, é essencial entender a finalidade do crédito. Avalie se realmente há necessidade de contrair essa dívida e se os recursos serão utilizados de forma consciente. Planejamento financeiro é fundamental para evitar problemas futuros.

Calcule a porcentagem do salário comprometida

Ao optar pelo empréstimo consignado, é importante saber qual será a porcentagem do salário comprometido com o pagamento das parcelas. Lembre-se de que essas parcelas serão descontadas diretamente do benefício, o que pode afetar o seu orçamento mensal. Faça os cálculos e verifique se o valor das parcelas cabe no seu bolso.

Pesquise as melhores taxas de juros

Uma das vantagens do empréstimo consignado é a taxa de juros mais baixa em comparação a outras modalidades de crédito. No entanto, isso não significa que todas as instituições financeiras oferecerão as mesmas condições. Faça uma pesquisa detalhada e compare as taxas de diferentes bancos e financeiras para garantir que está obtendo a melhor oferta.

Avalie a reputação da instituição financeira

Antes de fechar negócio, verifique a reputação da instituição financeira escolhida. Pesquise sobre a sua idoneidade, leia avaliações de outros clientes e verifique se há reclamações registradas nos órgãos de defesa do consumidor. Opte por instituições confiáveis e evite dores de cabeça futuras.

Verifique a possibilidade de antecipação de pagamento

Algumas instituições financeiras permitem a antecipação do pagamento do empréstimo consignado. Essa é uma opção interessante para quem deseja se livrar da dívida antes do prazo estabelecido. Verifique se a instituição escolhida oferece essa possibilidade e se há alguma taxa ou condição específica para a antecipação.

Não divulgue seus dados pessoais sem segurança

Ao realizar a contratação do empréstimo consignado, é fundamental tomar cuidado com a segurança dos seus dados pessoais. Não divulgue informações sensíveis, como senhas e números de documentos, por telefone ou em sites não confiáveis. Sempre verifique a autenticidade do site e a reputação da instituição financeira antes de fornecer qualquer informação.

Denuncie empréstimos não solicitados

Caso identifique empréstimos não solicitados em seu benefício, denuncie imediatamente. Acesse o site do Consumidor.gov.br e registre a reclamação. Esse site é mantido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e tem o poder de determinar o cancelamento do empréstimo. Além disso, faça um boletim de ocorrência na delegacia de polícia para garantir a sua segurança.

Busque orientação e auxílio do INSS

O INSS está sempre disponível para orientar e auxiliar os beneficiários em relação a empréstimos consignados. Caso tenha dúvidas ou precise de informações adicionais, entre em contato com o INSS pelos canais de atendimento disponíveis. O órgão está comprometido em coibir práticas abusivas e garantir a segurança financeira dos beneficiários.

Ademais, o empréstimo consignado pode ser uma opção vantajosa para aposentados e pensionistas do INSS, desde que seja feito com responsabilidade e segurança. Antes de contratar, entenda a finalidade do crédito, verifique a porcentagem do salário comprometida e pesquise as melhores taxas de juros.

Avalie a reputação da instituição financeira escolhida e verifique a possibilidade de antecipação de pagamento. Não divulgue seus dados pessoais sem segurança e denuncie empréstimos não solicitados. Lembre-se de buscar orientação e auxílio do INSS sempre que necessário.

Com essas dicas, você estará mais preparado para tomar uma decisão consciente e garantir a sua tranquilidade financeira.