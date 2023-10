INSS revoluciona com testes de atendimento no WhatsApp; Confira a novidade

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está prestes a dar um importante passo na modernização de seus serviços. A instituição anunciou que iniciará os testes de autoatendimento via WhatsApp e totens em suas agências, com foco em agilizar os pedidos de perícia médica, um processo crucial para as solicitações de benefícios por incapacidade, e de avaliação social, um requisito para aqueles que buscam o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e têm 65 anos ou mais, ou possuem alguma deficiência.

O atendimento-piloto do INSS está programado para ocorrer entre os dias 23 e 27 de outubro deste ano, nas agências localizadas nas cidades de Mauá e Santo Amaro, ambas situadas no estado de São Paulo.

Essa fase inicial de testes servirá como um campo de experimentação e avaliação da eficiência do novo sistema, com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário e garantir que o serviço atenda às necessidades dos segurados do INSS.

Até o momento, não foram divulgadas datas específicas para a expansão desses testes para outras localidades no Brasil, nem para a implementação plena do serviço de autoatendimento aos segurados em todo o país. No entanto, a medida é vista como um avanço significativo no sentido de tornar os processos do INSS mais acessíveis.

Automação de atendimentos do INSS

Como já dito anteriormente, o Instituto Nacional do Seguro Social está progredindo em seu projeto de modernização, que inclui a automação dos atendimentos, em uma colaboração estratégica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). De acordo com informações do governo, o novo modelo de atendimento está em processo de desenvolvimento desde novembro do ano passado.

O projeto conta com a consultoria especializada da KPMG, que realizou uma ampla avaliação dos serviços oferecidos pelo órgão em 58 cidades espalhadas por todas as regiões do Brasil. O processo de transformação do INSS incluiu um amplo esforço de coleta de feedback da população. Desse modo, mais de 3.600 cidadãos foram ouvidos para identificar as necessidades e melhorias nos serviços prestados pelo Instituto.

“Essa ação representa a reconstrução do INSS nessa nova perspectiva da administração pública digital no contexto pós-pandemia. Fomos atropelados pelas mudanças e agora estamos respirando e planejando como tem que ser esse novo modelo de atendimento humanizado do INSS, não só para o cidadão, mas também para nossos colegas servidores”, disse Ana Carolina Tietz, diretora de Governança, Planejamento e Inovação do INSS.



Melhoria nos serviços do Instituto

A automação dos serviços do INSS, incluindo a perícia médica, é de extrema importância, pois permite que os processos sejam executados de forma mais rápida e eficiente, reduzindo o tempo de espera para os beneficiários. Isso é crucial, especialmente em casos de solicitações de benefícios por incapacidade, onde a agilidade na marcação de perícias é vital para garantir o atendimento das necessidades dos segurados.

Além disso, a automação pode facilitar o acesso aos serviços do INSS, incluindo aqueles que vivem em áreas remotas e não têm fácil acesso às agências físicas. Isso contribui para uma maior inclusão e atendimento das necessidades da população

Em suma, a automação dos serviços do INSS, como a perícia médica, busca melhorar a experiência dos segurados, tornando os processos mais eficientes e econômicos. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas nos canais oficiais do Instituto.