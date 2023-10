INSS traz GRANDE novidade para quem for pedir auxílio-doença; Veja qual

Uma importante medida de simplificação no processo de solicitação de auxílio-doença foi anunciada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), beneficiando milhões de segurados em todo o país. Agora, os segurados poderão pedir o benefício por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença, diretamente pelo aplicativo ou site do Meu INSS, sem a necessidade de possuir uma conta Gov.br. Tudo o que é necessário é o número do CPF do solicitante.

Essa mudança anunciada nos últimos dias visa simplificar o acesso aos benefícios previdenciários e reduzir a burocracia envolvida no processo. Anteriormente, os segurados eram obrigados a criar uma conta no portal Gov.br para solicitar o auxílio-doença, o que muitas vezes dificultava o acesso aos benefícios.

Além disso, a medida inclui a autorização para que servidores do INSS auxiliem os segurados a solicitar o benefício diretamente nas agências, tornando o processo mais acessível e eficiente. Isso deve beneficiar principalmente aqueles que podem ter dificuldades com a tecnologia ou que precisam de assistência pessoal.

A simplificação do uso do Atestmed também é uma parte fundamental dessa iniciativa. O Atestmed é um sistema que permite o envio de laudos e atestados médicos pela internet, para análise remota de um médico perito do INSS. Esse sistema agiliza significativamente o processo de concessão do benefício, tornando-o mais rápido e eficiente.

Veja como solicitar o auxílio-doença

O processo de solicitação de auxílio-doença junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou por uma significativa simplificação, com o intuito de tornar mais acessível para os segurados. A partir de agora, os interessados podem requerer o auxílio-doença por meio do aplicativo Meu INSS. Confira o passo a passo a seguir:

Selecione “Pedir benefício por incapacidade” na página inicial do Meu INSS

Preencha os dados pessoais solicitados e marque a opção “Não sou um robô”

Selecione a opção “Benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença)

Nesse momento aqueles que possuem um documento médico (laudo, relatório ou atestado) podem optar por fazer a perícia sem sair de casa

Será necessário então informar se foi um acidente de trabalho. Vale informar que benefícios por acidente de trabalho ainda não podem utilizar o Atestmed.

Por fim, basta anexar os documentos clicando no botão “+” e finalizar o pedido.

É importante lembrar que a solicitação de auxílio-doença está sujeita a análise e aprovação por parte do INSS. Desse modo, os cidadãos devem se certificar de fornecer informações precisas e documentação médica completa para agilizar o processo.



Sobre o aplicativo Meu INSS

O aplicativo “Meu INSS” é uma ferramenta disponibilizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil, criada com o objetivo de facilitar o acesso e o atendimento aos serviços previdenciários e trabalhistas. O aplicativo foi desenvolvido para proporcionar maior comodidade aos cidadãos brasileiros.

No aplicativo, os segurados podem verificar informações sobre seus benefícios, contribuições e histórico de trabalho. Além disso, é possível agendar atendimentos presenciais nas agências do INSS para serviços como perícias médicas e requerimento de benefícios, bem como solicitar diversos benefícios previdenciários.

O aplicativo Meu INSS, disponível gratuitamente para todos os aparelhos Android e iOS, visa aprimorar a experiência dos cidadãos em relação aos serviços previdenciários. Mais informações sobre o App podem ser obtidas nos canais oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social.