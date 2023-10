INSS vai começar novos mutirões NESTAS cidades; Veja quais e as datas

O Ministério da Previdência Social, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), anunciou que na próxima semana dará início a uma série de mutirões regionais por todo o país. O objetivo da ação é atender os segurados que há mais de 45 dias aguardam por uma perícia médica.

Esta ação visa atender aqueles que necessitam desse procedimento para requerer benefícios do INSS por incapacidade temporária (anteriormente conhecido como auxílio-doença), incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) destinado a pessoas com deficiência. A decisão de realizar esses mutirões surge em resposta à crescente demanda por atendimento para a perícia médica.

Os segurados do INSS podem agendar suas perícias médicas por meio de diferentes canais de atendimento, incluindo a Central 135, o aplicativo Meu INSS e o site oficial do INSS. No entanto, é importante que os cidadãos fiquem atentos e utilizem apenas os canais oficiais do Instituto.

Mutirões do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que a primeira etapa de seus mutirões de perícia médica deve ocorrer em Jatiúca, bairro de Maceió, capital de Alagoas. Esta ação visa atender à crescente demanda de segurados que aguardam exames de perícia médica e enfrentam atrasos nos procedimentos.

A primeira fase deve ocorrer durante a semana de 23 a 29 de outubro e estão previstos cerca de três mil exames médicos para segurados locais. Além de Maceió, outras cidades da região nordeste também estão na programação dos mutirões, incluindo Aracaju (SE), Arapiraca (AL), Barreiras (BA), Campina Grande (PB), Ouricuri (PE), Fortaleza, Sobral e Caucaia (CE) e Timon (MA).

O INSS informou que está planejando novos mutirões para o mês de novembro, mas os locais exatos ainda não foram definidos. Há expectativas de que a iniciativa seja ampliada para outras regiões, incluindo o Rio de Janeiro, embora as datas para essa expansão ainda não tenham sido divulgadas.

Esses mutirões de perícias médicas são parte dos esforços do INSS e do Ministério da Previdência Social para agilizar o atendimento aos segurados e proporcionar um serviço mais eficiente. A iniciativa visa aliviar as filas de espera e assegurar que os beneficiários recebam o suporte de que precisam.



Entenda a importância da perícia médica

A perícia médica do INSS é fundamental para comprovar a real incapacidade do segurado em desempenhar suas atividades laborais devido a problemas de saúde. Ela verifica se a condição médica do solicitante é de fato impeditiva para o trabalho, garantindo que os benefícios sejam concedidos apenas para aqueles que realmente necessitam.

De acordo com informações disponibilizadas pelo INSS, a perícia médica avalia a gravidade da condição de saúde do indivíduo. Isso é importante porque alguns benefícios, como a aposentadoria por invalidez, requerem uma incapacidade permanente, enquanto outros, como o auxílio-doença, são destinados a incapacidades temporárias.

Além disso, a realização de perícias médicas feitas ajuda a garantir que o processo de concessão de benefícios seja justo e igualitário para todos os segurados. A perícia feita por um profissional do instituto garante que as decisões sejam baseadas em avaliações médicas imparciais e consistentes.

Em suma, as perícias médicas desempenham um papel crucial no sistema de seguridade social, assegurando que os benefícios sejam concedidos a quem realmente precisa. Mais informações sobre os serviços do INSS podem ser obtidas nos canais oficiais do governo federal.