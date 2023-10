Muita gente está se perguntando se o INSS vai lançar concurso em 2024. Afinal de contas, com as notícias sobre o déficit de servidores e a fila de solicitações cada vez maior, o cenário é propício para o lançamento de um edital quanto antes.

Sendo assim, hoje trouxemos a resposta para essa dúvida, além de muitas outras informações que vão te auxiliar a se preparar para a eventual edição do certame.

Então, não deixe de ler até o fim para não perder nada relevante sobre esse assunto!

INSS vai lançar concurso em 2024?

No dia 24 de outubro, Carlos Lupi, o Ministro da Previdência Social, anunciou uma notícia que deixou muitos concurseiros animados: o INSS vai lançar concurso em 2024!

A saber, este processo seletivo visa o preenchimento de 1.500 vagas para a função de Perito. Vale ressaltar que já existe um pedido anterior contemplando a abertura de 7.655 vagas destinadas aos cargos de Técnico e Analista do Seguro Social.

No início de agosto, o plenário do Conselho Nacional de Previdência deu o sinal verde para o orçamento destinado ao próximo concurso do INSS, agendado para 2024. Este plano orçamentário prevê a abertura de um total de 9.229 vagas, visando atender à carência de servidores que se arrasta ao longo dos anos.

Portanto, além de dar provimento para todos os cargos vagos no instituto, a previsão é de que haja a criação de novos postos de trabalho para evitar acúmulos como o que está acontecendo agora.



Você também pode gostar:

Retrospectiva do último concurso do INSS

O último concurso realizado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social foi em 2022. Sendo assim, todos os candidatos que receberam aprovação no número de vagas já foram devidamente convocados para assumir seus cargos.

No entanto, por conta do persistente déficit de servidores que assola o INSS atualmente, há uma expectativa de que os candidatos que estão no Cadastro Reserva (CR) também recebam a convocação.

INSS vai lançar concurso em 2024: solicitação e aprovação

A iniciativa de realizar um novo concurso INSS partiu da própria Presidência da República, que solicitou a criação de 7.655 vagas abrangendo os cargos de Técnico e Analista.

Assim, esse pedido precisou passar pela aprovação do Plenário do Conselho Nacional da Previdência Social, e, com a aprovação do plano orçamentário, a perspectiva de um novo concurso se aproxima a cada dia.

Necessidade urgente de um novo concurso

A necessidade premente de um novo concurso se justifica por vários fatores. Principalmente pelo déficit no quadro de servidores do INSS. Visto que, causa uma impressionante fila de mais de um milhão de processos em atraso que aguardam análise e decisão.

Portanto, o INSS vai lançar concurso em 2024 e isso é crucial para a eficiência do órgão e para o atendimento mais ágil às demandas dos segurados.

Além disso, essa celeridade toda também deve beneficiar a todos os que participarem do certame. Afinal, por conta da urgência, a expectativa é de que as nomeações dos aprovados devam ocorrer ainda no mesmo ano.

INSS vai lançar concurso em 2024 para Técnico e Analista do Seguro Social

Os cargos de Técnico do Seguro Social e Analista do Seguro Social desempenham funções essenciais no INSS. Veja a seguir quais as principais atribuições de cada um deles.

Técnico do Seguro Social

O Técnico do Seguro Social atua diretamente com o público nas agências do INSS. Assim, fornecendo atendimento, orientação, esclarecimento de dúvidas, agendamento de perícias e análise de revisões dos pedidos dos segurados da Previdência Social.

Além disso, suas responsabilidades incluem atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, organização e execução de tarefas do INSS que não exigem formação profissional específica.

Aliás, esse é um cargo de nível médio e representa uma boa oportunidade para quem quer aproveitar que o INSS vai lançar concurso em 2024, mas não tem curso superior.

Analista do Seguro Social

O Analista do Seguro Social, com formação superior em qualquer área, é responsável por instruir e analisar processos e cálculos previdenciários relacionados à manutenção e revisão de benefícios previdenciários.

Além disso, oferece orientação previdenciária e atendimento aos usuários, realiza estudos técnicos e estatísticos e executa diversas atividades inerentes às competências do INSS.

INSS vai lançar concurso em 2024: como se preparar

A preparação para o Concurso INSS 2024 requer estratégia e foco. Então, se você tem pouco tempo disponível, a aposta em revisões e resumos dos tópicos mais importantes pode ser uma excelente abordagem para criar um material de estudo eficaz até a data da prova.

Outra abordagem que pode funcionar bem para aqueles com pouco tempo é o método reverso, que envolve começar o estudo pelas questões. Dessa maneira, resolva questões, anote seus erros e busque entender por que errou e como evitá-los no futuro.

As disciplinas envolvem Língua Portuguesa, Matemática Estratégica, Informática e Direito Previdenciário.

Agora que você já sabe que o INSS vai lançar concurso em 2024, comece a se preparar agora mesmo!