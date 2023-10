Instagram lança recurso de Enquete nos comentários! Veja como vai funcionar

O Instagram, uma das redes sociais mais utilizadas no mundo, está sempre em busca de novas maneiras de melhorar a experiência de seus usuários. Recentemente, a plataforma anunciou uma nova funcionalidade que promete aumentar ainda mais a interação entre os usuários: a criação de enquetes na seção de comentários das publicações.

Quem anunciou a novidade?

A novidade foi anunciada por Adam Mosseri, o diretor do Instagram, em seu canal de transmissão. Segundo ele, as enquetes agora podem ser adicionadas aos comentários tanto em publicações regulares quanto em Reels.

Nota: Ainda é um pequeno teste, mas Mark Zuckerberg, CEO da Meta, afirmou em sua própria atualização que em breve estará disponível para todos os usuários.

Como funcionarão as enquetes?

As enquetes na seção de comentários terão uma aparência muito semelhante às que já estão disponíveis em Stories, onde são usadas na forma de um sticker. De acordo com a imagem compartilhada por Mosseri, outros usuários poderão ver quantas pessoas votaram em uma determinada enquete.

No entanto, ainda não está claro quanto tempo as enquetes permanecerão abertas após serem postadas, ou se os usuários terão a opção de escolher diferentes períodos de tempo para continuar recebendo votos, como acontece no Twitter.

Objetivo da novidade



O Instagram vem trabalhando para tornar sua seção de comentários um espaço mais interativo. A adição da funcionalidade de enquetes é mais um passo nessa direção. Além disso, nesta primavera, a plataforma finalmente adicionou a capacidade dos usuários postarem GIFs nos comentários.

E não para por aí: o Instagram também está testando opções para uma experiência mais personalizada de Stories. A ideia é permitir que os usuários criem várias listas para reservar determinados conteúdos para grupos específicos de pessoas, algo semelhante ao que já acontece com a função “Close Friends”.

Instagram sempre inovando

As constantes atualizações e novidades do Instagram são uma prova de seu compromisso em oferecer a melhor experiência possível para seus usuários. A possibilidade de criar enquetes na seção de comentários das publicações é mais uma maneira de aumentar a interação na plataforma e, consequentemente, o engajamento de seu público.

De olho nas próximas novidades, vale lembrar que o Instagram está sempre testando novas funcionalidades e recursos. Por isso, é importante estar sempre atualizado sobre as novas tendências e mudanças da plataforma, para poder aproveitá-las da melhor maneira possível.

E você, o que achou da nova funcionalidade do Instagram? Acredita que ela será útil para aumentar a interação em suas publicações?