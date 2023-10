Insultos racistas e lançamento de objeto que parece uma banana em Vinicius da arquibancada: Macaco de merda, macaco de merda

Vinícius Júnior recebeu novamente insultos racistas nas arquibancadas do Estadi Olimpic Lluis Companys, em Barcelona, ​​no final do El Clasico.

Além disso, o jogador teve uma banana atirada contra ele daquele mesmo setor da arquibancada.

“F***ing monkey, f***ing monkey”, gritos foram ouvidos.

Este é apenas o último incidente de racismo sofrido pelo jogador, que também recebeu insultos racistas no último jogo fora de casa contra Sevilha.

O jogador foi substituído poucos minutos antes do final e enfrentou alguns torcedores na arquibancada.

Foi nesse momento que um torcedor gritou com ele e também jogou um objeto que parece ser uma banana.

Confronto com Xavi

O extremo brasileiro teve um confronto no início da partida com Xavi e não pareceu ter medo de se envolver com o treinador.

No entanto, o Barcelona o técnico quis minimizar a importância do assunto em entrevista coletiva.

“Foi um gesto de carinho, tenho respeito por ele”, explicou.

Parecia que a rivalidade permanecia naquele momento, mas quando o jogador foi substituído houve um momento de tensão entre os adeptos e o extremo do Real Madrid e foi aí que os insultos foram proferidos.