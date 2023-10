Inteligência Artificial identifica diabetes em 10 segundos pela voz do paciente

A inteligência artificial (IA) tem sido uma das maiores inovações no campo da medicina nos últimos anos. Com avanços constantes nessa área, pesquisadores têm encontrado maneiras de utilizar a IA para agilizar e aprimorar diagnósticos médicos. Um exemplo recente disso é o desenvolvimento de um método que utiliza a voz dos pacientes para identificar o diabetes tipo 2 com precisão em apenas 10 segundos.

O potencial da IA na detecção de diabetes

Pesquisadores da Clínica Mayo, em parceria com a Ontario Tech University, no Canadá, desenvolveram uma ferramenta de IA chamada How Voice. Essa ferramenta promete simplificar o diagnóstico de diabetes usando smartphones. O How Voice é capaz de detectar a presença da doença ao analisar áudios curtos, de 6 a 10 segundos, enviados pelos pacientes ao longo de duas semanas.

A avaliação de voz realizada pelo How Voice foi testada em um grupo de 267 pessoas, entre diabéticos e não diabéticos. Os participantes enviaram cerca de 18 mil gravações para a plataforma, e a IA foi capaz de identificar com precisão a presença do diabetes. Os resultados mostraram que o método alcançou uma eficácia de 89% em mulheres e 86% em homens, superando a precisão do teste de glicose no sangue em jejum, que apresenta uma taxa de acerto de 85%.

Como a IA identifica o diabetes pela voz

As variações vocais que ocorrem em pessoas com diabetes tipo 2 são inaudíveis para o ouvido humano, mas podem ser captadas pela inteligência artificial. O How Voice analisa pequenas mudanças no tom e na frequência da voz, que são influenciadas pelos níveis de açúcar no sangue. Essas micro-alterações na voz são imperceptíveis para os médicos, mas podem ser detectadas pelo sistema de IA.

Para treinar o How Voice, os pesquisadores utilizaram gravações de voz das 267 pessoas do estudo. A partir das 18 mil gravações individuais, a IA identificou 14 características acústicas que diferenciam os indivíduos diabéticos dos não diabéticos. Além disso, o modelo de aprendizado incorporou informações básicas de saúde, como idade, sexo, altura e peso dos pacientes, para aumentar a precisão do diagnóstico.

Benefícios do diagnóstico remoto e automatizado

O diagnóstico remoto e automatizado de diabetes oferecido pelo How Voice traz diversos benefícios para os pacientes e profissionais de saúde. Atualmente, muitas pessoas vivem com diabetes sem saber, e o diagnóstico precoce é essencial para iniciar o tratamento adequado e evitar complicações. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, quase metade dos adultos com diabetes não sabe que tem a doença, o que corresponde a cerca de 240 milhões de pessoas.



O How Voice tem o potencial de identificar e diagnosticar essas pessoas de forma rápida e precisa, sem a necessidade de visitas frequentes ao médico. A tecnologia de voz pode remover as barreiras de tempo, custo e distância que muitas vezes dificultam o acesso ao diagnóstico e tratamento. Além disso, o uso de smartphones permite que o diagnóstico seja feito de forma mais acessível e conveniente, tornando o processo mais simples e eficiente para os pacientes.

Avanços futuros e possíveis aplicações

O How Voice é apenas o começo das aplicações da IA no diagnóstico de doenças por meio da voz. Os pesquisadores têm planos de expandir o uso dessa tecnologia para identificar outras condições de saúde, como hipertensão, pré-diabetes e até mesmo gestação. A voz humana contém uma série de informações que podem ser exploradas pela IA para detectar alterações sutis relacionadas a diferentes doenças.

Os próximos passos dos pesquisadores envolvem a validação do método em outros grupos de pacientes, para garantir sua eficácia e precisão em diferentes contextos e populações. Além disso, será necessário realizar estudos adicionais para aprimorar ainda mais o desempenho do How Voice e expandir suas possíveis aplicações clínicas.

A inteligência artificial está revolucionando a forma como o diabetes tipo 2 é diagnosticado. Com o uso da voz dos pacientes, o How Voice é capaz de identificar a presença da doença com alta precisão em apenas 10 segundos. Essa tecnologia promete simplificar e agilizar o diagnóstico, permitindo que mais pessoas tenham acesso a um diagnóstico precoce e ao tratamento adequado.

O futuro da medicina está cada vez mais conectado com a inteligência artificial, e a aplicação dessa tecnologia no diagnóstico de doenças é apenas uma das muitas possibilidades. Com avanços contínuos nessa área, podemos esperar que a IA desempenhe um papel cada vez mais importante na saúde, oferecendo diagnósticos mais rápidos, precisos e acessíveis para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.