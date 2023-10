Inteligência Artificial pode ser tema da prova de redação (Entenda!)

O Exame Nacional do Exame Médio (Enem) será nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. A princípio, não se sabe ao certo o tema da prova de redação, mas dá para apostar nos assuntos mais prováveis. Entre eles, podemos destacar a Inteligência Artificial, visto que a tecnologia tem sido presente nas redes sociais e noticiários.

Todavia, a avaliação do Enem deste ano irá contemplar as matérias mais conhecidas, como Linguagem, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, além da tradicional redação dissertativa-argumentativa. Vale ressaltar que ela é a única parte escrita da avaliação, e normalmente é aplicada no primeiro domingo do exame.

Analogamente, uma grande parte dos professores e especialistas no exame, afirmam sem sombra de dúvidas que a Inteligência Artificial provavelmente deverá cair na prova de redação deste ano. Isso se deve ao fato, principalmente, pelo tema ser bastante atual, de grande relevância, gerando um impacto para toda a sociedade.

O GhatGpt, robô que utiliza a Inteligência Artificial, se tornou um grande sucesso em todo o mundo, desde seu lançamento em novembro do ano passado. Outras ferramentas que utilizam o mesmo tipo de tecnologia também foram lançadas, desde então. Portanto, o tema provavelmente, por sua importância, irá cair no Enem.

Inteligência Artificial na prova do Enem

Entre os assuntos relacionados ao tema da Inteligência Artificial, alguns merecem destaque, como por exemplo, a falta de políticas públicas regulatórias para a tecnologia, e ferramentas de controle sobre os chatbots. Aliás, provavelmente o Enem deve focar nestas questões amplamente discutidas nos dias atuais.

Desse modo, os estudantes que desejam ir bem na prova de redação do Enem 2023, devem ficar atentos às discussões relacionadas à Inteligência Artificial. O Congresso Nacional já tratou do assunto em uma reunião do Conselho de Comunicação Social (CCS). Eles consideram a regulamentação da tecnologia extremamente necessária.

A utilização da Inteligência Artificial, seus benefícios e perigos têm sido amplamente discutida em todo o mundo. Um grande número de estudiosos e cientistas escreveram sobre o tema debatendo o futuro da tecnologia, sua implicação e as consequências de uma utilização irresponsável das ferramentas desenvolvidas neste momento.



Outros assuntos na redação do Enem

As mudanças climáticas observadas em todo o mundo também é um assunto apontado por diversos professores. O tema tem grandes chances de cair na prova de redação do Enem neste ano. Durante 2023 ocorreram inúmeras catástrofes ambientais em todo o planeta, inclusive no Brasil, sendo assim, é um assunto recorrente.

Em nosso país podemos citar as tragédias como aconteceram em Petrópolis no ano passado, e em São Sebastião esse ano. No Rio Grande do Sul houveram recentemente fortes tempestades e até mesmo um ciclone. Dessa forma, é conveniente lembrar das fortes temperaturas, observadas nas capitais do país.

São inúmeros os temas que podem cair na prova de redação do Enem deste ano. O ideal é que o estudante treine sempre que puder, fazendo, por exemplo, uma redação por semana até o dia da prova. Portanto, deve-se escrever sobre assuntos diversos, que possuem um amplo reconhecimento e que são notícia.

Na hora da prova de redação do Enem, o estudante precisa prestar bastante atenção ao enunciado e ao tema proposto na avaliação. Em suma, é preciso compreender o que se está pedindo, e nunca fugir do tema. Podemos citar o caso de uma catástrofe em uma cidade e o estudante falar sobre o clima em um outro país, por exemplo.

Temas que não devem cair

Em suma, é possível prever alguns assuntos e temas que não devem cair na prova de redação. Normalmente, temáticas muito polêmicas ficam de fora do Enem. A descriminalização do aborto, em discussão atualmente no Supremo Tribunal Federal (STF) não deve cair. Apesar de ser importante, esse é um tema bastante recente.

Redações do Enem passadas

Segue abaixo os temas das redações dos anos anteriores do Enem:

2022: “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”

2021: “Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”

2020: “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”

2019: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”

2018: “Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet”

2017: “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”