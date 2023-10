euionel Messi não esteve em Chicago com o Inter Miami na noite de quarta-feira para um jogo contra o Fire, perdendo sua quinta partida nas últimas seis pelo clube da MLS.

O astro argentino de 36 anos foi listado como questionável no relatório de lesões do Inter Miami por causa de uma doença cicatricial que o incomoda desde logo após as eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele treinou independentemente da equipe na terça-feira.

Inter Miami espera que Messi retorne enquanto as esperanças dos playoffs sofrem outro golpe: “Mais perto de jogar novamente”LAPRESSE

O Fogo – quem ganhou o jogo 4-1 – vendeu um recorde de 61.000 ingressos para a partida no Soldier Field. Depois que a presença de Messi se tornou improvável, os possíveis detentores de ingressos para a temporada anunciaram que poderiam receber um crédito de US$ 250 para a próxima temporada, com os espectadores de um único jogo elegíveis para um crédito de US$ 50 caso decidissem não comparecer.

“O Barcelona sentiu falta dele e a seleção argentina sentiu falta dele”, disse o técnico do Miami, Gerardo Martino, sobre Messi. “É claro que sentiremos falta do melhor jogador do mundo.”

Martino não deu nenhum cronograma para o retorno de Messi.

Xherdan Shaqiri e Maren Haile-Selassie marcaram duas vezes cada para o Fire. Josef Martinez marcou de pênalti para o Miami.

Miami tem 33 pontos faltando três jogos, cinco pontos atrás de Montreal para a última vaga nos playoffs, com outros quatro times a serem superados.