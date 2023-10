Intermarítima ABRE VAGAS no Nordeste; Saiba mais!

A Intermarítima, empresa que atua com excelência operacional em portos e logística integrada de forma ética, empreendedora e focada em resultados, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, caso esteja em busca de um novo cargo, vale a pena consultar quais são os empregos listados abaixo:

Analista de Engenharia Civil – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Sistemas – Salvador – BA – Efetivo;

Banco de talentos exclusivo para PCD – Salvador – BA – Banco de talentos;

Eletricista de Máquinas – Salvador – BA – Efetivo;

Operador (a) de Equipamentos – Salvador – BA – Efetivo.

Mais sobre a Intermarítima

Falando mais sobre a Intermarítima, é importante frisar que, desde 1986, a empresa é um Operador Logístico e Portuário focado no Norte/Nordeste. Oferece os serviços de Importação, Exportação, Operações Portuárias, Armazenagem Alfandegada, Agenciamento Marítimo, Armazenagem e Distribuição, Transporte Rodoviário e Projetos Logísticos. Possui mais de 1 milhão de m² de áreas portuária e de armazenamento.

Além disso, através da integração dos diversos serviços oferecidos, supera as expectativas dos seus clientes com um atendimento marcado por sinergia, velocidade e segurança, cumprindo com os requisitos das certificações ISO 9001, ISO 14001, SASSMAQ, OEA, ISPS Code e OTM (Operador de Transportes Multimodais).

Por fim, investe em tecnologia da informação e no fornecimento de informações em tempo real para os seus clientes desde o começo da Intermarítima.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar: