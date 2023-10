Intervalor OFERECE empregos em TRÊS REGIÕES

A Intervalor, empresa com mais de 21 anos de mercado no segmento financeiro, que é um dos principais players de recuperação de crédito e relacionamento do Brasil, está na busca de novos profissionais para preencher seu time. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, veja quais são os cargos abertos:

Recuperador (a) de Crédito -São Paulo – SP – Cobrança;

Recuperador (a) de Crédito – Osasco – SP – Cobrança;

Analista de Qualidade – Monitoria – São Paulo – SP – Qualidade de Serviços;

Assistente Administrativo JR – Campinas – SP – Cobrança;

Assistente Administrativo JR – Sorriso – MT – Cobrança;

Analista de NLP – São Paulo – SP – Programador / Desenvolvedor;

Motorista – Hab B – São Paulo – SP – Motorista – Hab B;

Assistente Administrativo – Ponta Grossa – PR – Cobrança;

Cozinheiro (a) de Restaurante – São Paulo – SP – Gastronomia;

Monitor de Qualidade de Atendimento – São Paulo – SP – Qualidade de Serviços.

Mais sobre a Intervalor

Contando mais sobre a empresa, a Intervalor chegou no mercado para alavancar as jornadas de negociação com humanização nas relações, digitalização e eficiência na recuperação de crédito. Além disso, conta com quase 1500 colaboradores e possui mais de 20 anos de experiência.

Por fim, seu time é diverso porque cada colaborador é único. São as diferenças que trazem um novo olhar pro futuro, pras relações e pras negociações, é claro. Na Intervalor, as ideias não precisam de hierarquia pra surgirem e todos são ouvidos. Isto é, a empresa preza pela diversidade e inclusão.

Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Intervalor, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. Não fique aí parado (a) e veja tudo sobre o nosso país!



