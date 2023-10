iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max

Com a evolução tecnológica constante, a Apple lança anualmente novos modelos de iPhones, trazendo melhorias e recursos inovadores. Dois dos modelos mais recentes são o iPhone 15 Pro Max e o iPhone 14 Pro Max. Mas afinal, quais são as diferenças entre esses dois smartphones topo de linha da Apple?

Neste artigo, vamos comparar os dois celulares em vários aspectos, como design, tela, câmera, desempenho, bateria e recursos adicionais.

Design e Tela

Começando pelo design, ambos os iPhones apresentam um visual elegante e sofisticado. O iPhone 14 Pro Max possui um corpo de aço inoxidável, enquanto o iPhone 15 Pro Max adota uma estrutura de titânio, conferindo ainda mais requinte ao aparelho.

Além disso, o iPhone 15 Pro Max conta com uma tela de 6,7 polegadas com a tecnologia Dynamic Island, que permite interações adicionais no recorte da câmera frontal. Já o iPhone 14 Pro Max também possui uma tela de 6,7 polegadas, com o mesmo recorte interativo em forma de pílula.

Câmera

No que diz respeito à câmera, ambos os modelos oferecem um conjunto fotográfico triplo, composto por uma câmera principal de 48 megapixels, uma lente ultrawide e uma lente teleobjetiva de 12 MP. No entanto, o iPhone 15 Pro Max se destaca ao permitir um zoom de até cinco vezes, graças ao design em tetaprisma exclusivo.

Por outro lado, o iPhone 14 Pro Max permite um zoom de até três vezes com a câmera teleobjetiva.

Desempenho e Armazenamento



Quanto ao desempenho, o iPhone 15 Pro Max possui o processador Apple A17 Pro, considerado o mais potente da Apple até então. Já o iPhone 14 Pro Max é equipado com o Apple A16 Bionic. Ambos os modelos oferecem um desempenho excepcional, mesmo em tarefas mais exigentes, como jogos.

Em relação ao armazenamento, o iPhone 15 Pro Max está disponível nas opções de 256 GB, 512 GB ou 1 TB, enquanto o iPhone 14 Pro Max oferece opções de 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB.

Bateria e Recursos Adicionais

A duração da bateria não é revelada pela Apple, mas tanto o iPhone 15 Pro Max quanto o iPhone 14 Pro Max prometem autonomia para até 29 horas de reprodução de vídeo, até 25 horas de streaming de vídeo ou até 95 horas de reprodução de áudio. Ambos os modelos também oferecem suporte a carregamento sem fio e ao MagSafe.

Uma das principais diferenças entre os modelos é a troca do conector Lightning pelo conector USB-C no iPhone 15 Pro Max. Essa mudança permite que os usuários utilizem os mesmos carregadores de outros dispositivos da Apple, como o iPad e o MacBook.

Além disso, o iPhone 15 Pro Max possui um botão de ação na lateral esquerda, que permite silenciar o celular e executar ações pré-definidas pelo usuário.

Preço e Disponibilidade

No que diz respeito ao preço, o iPhone 15 Pro Max é um dos modelos mais caros da Apple até o momento, com valores a partir de R$ 10.999. Já o iPhone 14 Pro Max foi lançado em 2022, com preços a partir de R$ 10.499. No entanto, é importante ressaltar que os preços podem variar ao longo do tempo e de acordo com a capacidade de armazenamento escolhida pelo usuário.

Ademais, em resumo, o iPhone 15 Pro Max traz algumas melhorias significativas em relação ao iPhone 14 Pro Max. Além do design mais sofisticado, o novo modelo conta com uma câmera teleobjetiva com zoom aprimorado, troca do conector Lightning pelo USB-C e o poderoso processador Apple A17 Pro.

No entanto, o iPhone 14 Pro Max ainda é uma opção excelente, especialmente considerando a diferença de preço em relação ao modelo mais recente. Independentemente da escolha entre o iPhone 15 Pro Max e o iPhone 14 Pro Max, ambos os celulares oferecem um desempenho excepcional, câmeras de alta qualidade e recursos avançados.

Cabe ao usuário avaliar suas necessidades e preferências para tomar a decisão mais adequada.