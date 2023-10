Ipiranga ABRE VAGAS em CINCO ESTADOS do país

A Ipiranga, famosa empresa com mais de 85 anos de tradição em operações de excelência e qualidade de combustíveis e atendimento ao consumidor, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são as opções em aberto:

Analista de Controladoria Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Custos – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Experiência da Marca – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento de Dados – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas SR – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista Financeiro – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento Integrado – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Trading – Rio de Janeiro – RJ E Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo III – Matriz/RJ e Híbrido – Efetivo;

Consultor (a) Comercial (Vaga Afirmativa) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Consultor (a) de Negócios Rede Urbano – Manaus – AM – Efetivo;

Consultor(a) de Negócios Rede Urbano – São Miguel do Oeste – SC – Efetivo;

Especialista de Performance Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Soluções e Inovação – RIO DE JANEIRO e Híbrido – Efetivo;

Operador (a) de Abastecimento – Patrocínio – MG – Efetivo;

Operador (a) de Abastecimento – Paulínia – SP – Efetivo;

Operador (a) de Abastecimento – São Gonçalo e Itaguaí – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Ipiranga

Sobre a Ipiranga, podemos frisar que a empresa está presente na jornada de mobilidade de milhões de brasileiros, abastecendo a vida em movimento.

Ao todo, são 6,5 mil postos e mais de 4 mil grandes clientes, que aplicam o portfólio pioneiro de produtos e serviços da Ipiranga para atividades da indústria, transporte, logística e carga.

Além de ser uma empresa Top of Mind, a Ipiranga tem as maiores marcas de franquias próprias dos segmentos de conveniência e troca de óleo e pequenos reparos, a AmPm e o Jet Oil, além de um dos maiores programas de fidelidade do Brasil, o Km de Vantagens, com mais de 37 milhões de participantes.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Ipiranga já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



