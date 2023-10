IPVA ZERADO em 2024; veja se você tem direito

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um dos principais tributos no Brasil. É calculado com base no valor do veículo, o que significa que os motoristas com carros mais caros tendem a pagar mais. Além disso, a alíquota varia de acordo com a região.

Neste artigo, vamos explorar quem tem direito ao IPVA zerado em 2024.

O Comprometimento da Renda

Os impostos têm um impacto significativo na renda dos brasileiros e podem comprometer substancialmente o orçamento familiar. O sistema tributário do país é complexo e envolve diversos impostos diretos e indiretos, que afetam a vida cotidiana dos cidadãos de diferentes maneiras.

Impostos sobre a renda, como o Imposto de Renda, são uma das principais fontes de arrecadação do governo. Eles são deduzidos diretamente do salário dos trabalhadores, reduzindo a renda disponível para despesas pessoais e familiares.

Além disso, outros tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços (ISS), impactam indiretamente os preços de bens e serviços, tornando-os mais caros para o consumidor. O ICMS é o mais conhecido deles, pois é responsável por grande parte das arrecadações estaduais.

A complexidade do sistema tributário brasileiro, aliada às altas alíquotas de impostos, pode sobrecarregar a população, especialmente aqueles com menor renda. Além disso, a carga tributária muitas vezes não se traduz em serviços públicos de qualidade, o que gera insatisfação e desconfiança na política do país.

Em resposta a essa questão, há um debate crescente sobre a reforma tributária no Brasil, com o objetivo de simplificar o sistema e torná-lo mais justo para os indivíduos de menor renda. A ideia é aliviar o impacto dos impostos sobre as famílias e melhorar a alocação de recursos.

IPVA Zerado em 2024



Além da possibilidade de uma reforma tributária, alguns condutores já estão comemorando a isenção do IPVA em 2024. Entretanto, é importante ressaltar que apenas determinados grupos têm direito a esse benefício.

Em primeiro lugar, a isenção do IPVA com base no ano de fabricação do veículo é bastante comum. Por exemplo, nos estados de Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima, não é necessário pagar o IPVA se o veículo tiver sido fabricado há mais de 10 anos.

A seguir, apresentamos a lista completa de isenções por tempo de fabricação:

Veículos com mais de 15 anos: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Goiás, Paraíba, Pará, Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro, Piauí e Distrito Federal;

Veículos com mais de 18 anos: Mato Grosso;

Veículos com mais de 20 anos: Acre, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná;

Veículos com mais de 30 anos: Tocantins e Santa Catarina.

Em Alagoas, veículos fabricados até 31 de dezembro de 2002 estão isentos do IPVA.

Além do ano de fabricação, pessoas com deficiência ou com doenças graves também podem ser isentas do imposto em determinadas localidades.

Em São Paulo, a renovação da isenção é automática para aqueles que já foram beneficiados nos anos anteriores. Já para aqueles que estão solicitando pela primeira vez, é necessário ter um veículo de até R$ 70 mil para receber a isenção total ou de R$ 70 mil a R$ 100 mil para receber a isenção parcial.

É importante ressaltar que as regras podem variar de acordo com o estado em que o veículo está registrado. Por isso, é recomendado buscar informações junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou Secretaria da Fazenda do seu estado.

Incentivos para Carros Elétricos

Além das isenções baseadas no tempo de fabricação do veículo, alguns estados estão oferecendo benefícios fiscais para carros elétricos. Esses incentivos podem envolver isenção total ou redução do IPVA, dependendo da legislação vigente em cada localidade.

De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo, nove estados e o Distrito Federal já contam com incentivos para carros elétricos. A isenção ou redução do IPVA tem como objetivo incentivar o uso de veículos mais sustentáveis.

Os estados que oferecem benefícios de isenção ou redução são: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Por outro lado, os estados de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Piauí e Rondônia ainda não oferecem benefícios, mas estão em processo de implementação. Já os estados da Bahia, São Paulo e Pará estão caminhando para adotar esses benefícios em breve.

Para carros híbridos e elétricos, alguns estados estão oferecendo descontos e até mesmo isenção total do IPVA. No Rio Grande do Norte, Piauí e Paraná, a isenção é de 100%. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o desconto é de 50% do valor do IPVA.

Essas medidas têm como objetivo incentivar as pessoas a utilizarem veículos menos poluentes, promovendo a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Isenção por Profissão e Tempo de Fabricação

Além das isenções baseadas no tempo de fabricação do veículo, existem casos em que a isenção do IPVA é concedida quando o veículo é utilizado como meio de trabalho. Alguns exemplos são:

Taxistas;

Profissionais de mototáxi;

Empresas de ônibus de transporte urbano ou metropolitano;

Motoristas de vans escolares;

Proprietários de máquinas agrícolas.

Essa isenção é uma forma de reconhecer o papel dessas profissões e incentivar o uso de veículos no exercício dessas atividades.

Vale ressaltar que a exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2023 já está em vigor em vários estados brasileiros. Portanto, é importante estar em dia com a documentação do veículo para usufruir dos benefícios fiscais.

Isenção por Doença e para Pessoas com Deficiência

Além das isenções baseadas no tempo de fabricação e no uso profissional do veículo, existem também casos específicos de isenção do IPVA relacionados a doenças e Pessoas com Deficiência (PCD).

Pessoas com doenças como artrite reumatoide, AVC, cardiopatia, esclerose múltipla e câncer de mama, entre outras, podem ser elegíveis para a isenção do IPVA, dependendo da legislação estadual.

Além disso, Pessoas com Deficiência (PCD) também têm direito à isenção do IPVA em alguns casos. Isso se aplica a idosos acima de 70 anos, assim como a condutores acompanhantes de pessoas com deficiência visual e mental severa e profunda.

É importante ressaltar que as regras podem variar de acordo com o estado em que o veículo está registrado. Por isso, é fundamental buscar informações junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou à Secretaria da Fazenda Estadual para saber mais sobre os requisitos e procedimentos necessários para obter a isenção do IPVA.

Em resumo, o IPVA zerado em 2024 pode ser obtido por meio do tempo de fabricação do veículo, uso profissional, carros elétricos, doenças e Pessoas com Deficiência (PCD). Cada estado possui suas próprias regras e é importante consultar os órgãos competentes para verificar sua elegibilidade.

A isenção do IPVA é uma forma de aliviar o peso dos impostos sobre os cidadãos e incentivar práticas mais sustentáveis no uso de veículos automotores.